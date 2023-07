„Hö? Freilassen, sofort!“ - Warnhinweis sorgt für allgemeines Entsetzen

Botschaft auf Mülltonne

Mit einer Gehwegplatte wurde der Deckel einer Mülltonne beschwert, um offenbar zwei Ratten einzusperren.

Der Blick in eine Mülltonne erschreckte jemanden offenbar ziemlich. Die Reaktion, die folgte, können viele Menschen nicht nachvollziehen.

Berlin - Die einen fürchten die Tiere, die anderen lieben Ratten. Die Nagetiere sorgen nicht selten für Aufregung. Sie knabbern beinahe alles an, was sie finden können. In Berlin hatte eine Person wohl besonders große Angst. Die Reaktion auf die Begegnung mit den Tieren sorgte jedoch auf Instagram für großes Unverständnis.

Berlin: Warnhinweis auf Mülltonne sorgt für Entsetzen

Ein Beitrag des Instagramaccounts „Notes of Berlin“ sorgt auf der Social-Media-Plattform für jede Menge Aufmerksamkeit. Der Account sammelt kuriose Botschaften auf Zetteln in Hauseingängen - oder, wie in diesem Fall, auf Mülltonnen. Wo genau in Berlin der Hinweis auf der Mülltonne hinterlassen wurde, bleibt zunächst offen.

Zu sehen ist eine Gehwegplatte mit der Aufschrift „Vorsicht! Zwei Ratten.“ Ein Pfeil zeigt auf die Mülltonne, auf die der Stein gelegt wurde - offenbar, um den Deckel der Tonne zu beschweren und die beiden Ratten einzusperren. Der Verfasser des Hinweises wollte wohl verhindern, dass die beiden Tiere die Tonne wieder verlassen können. Und das sorgte auf Instagram für jede Menge Entsetzen - ähnlich wie bei einem Ratten-Fall in Bayern.

„Hö? Freilassen, sofort!“ - Instagram-User äußern Unmut über Botschaft auf Tonne

Der Großteil der User konnte die Reaktion auf die Entdeckung zweier Ratten in einer Mülltonne nämlich gar nicht nachvollziehen. „Wie gemein!!! Lasst die raus“, forderte eine Userin. Jemand anderes kommentierte offenbar fassungslos: „Was gibt es nur für Menschen?“ „Freilassen, sofort!“, verlangte ein weiterer User. „Kann da nicht jemand aus Berlin nachschauen?“, lautet eine weitere Reaktion in der Kommentarspalte, „Ich hoffe, es ist ein Witz. Aber bei den Temperaturen. Das sind Tiere, man. Auch, wenn man Angst vor denen hat.“

Ob die Tiere aus der Mülltonne schließlich noch entkommen konnten, bleibt zunächst unbeantwortet. Ein gutes Ende nahm hingegen die Rettung von Enten-Küken in München. Sie waren in einen Schacht eingesperrt. Da ihre Mutter sie nicht retten konnte, rückte kurzerhand die Münchner Feuerwehr mit einem Kübel aus. (mbr)