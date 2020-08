Teufelssee Berlin: Wildschwein klaut Laptop – unbekleideter Besitzer jagt es

Der unbekleidete Mann konnte mit Lärm und Laufarbeit das Wildschwein so erschrecken, dass es am Ende die Tüte fallen ließ.

Ein Wildschwein klaut am Teufelssee in Berlin einen Laptop. Der Besitzer jagt das Tier unbekleidet und verscheucht es. Doch dann kommt das Tier zurück.

Berlin - Am Teufelssee in Berlin klaut ein Wildschwein einem Mann den Laptop*, der in einer gelben Plastiktüte steckt. Der jagt das Tier gänzlich unbekleidet. Seinen Laptop kriegt er zurück. Weil eine Frau alles fotografiert hat, wird er zu einem Internet-Hit, berichtet 24hamburg.de. Doch das Wildschwein kommt noch einmal zurück.

