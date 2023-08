Beschädigter Frachter wird nach Eemshaven geschleppt

Der schwer beschädigte Autofrachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee. © Arca/Rijkswaterstaat/Küstenwache der Niederlande/dpa

Nach dem Feuer an Bord liegt der Autofrachter „Fremantle Highway“ etwa 16 Kilometer vor der niederländischen Küste vor Anker. Jetzt soll er in einen sicheren Hafen geschleppt werden.

Schiermonnikoog - Der in der Nordsee durch ein Großfeuer schwer beschädigte Autofrachter wird an diesem Donnerstag in den niederländischen Seehafen Eemshaven geschleppt. Das teilte die Wasserbehörde in der Nacht zum Donnerstag mit. Eemshaven ist der nächstgelegene Seehafen des derzeitigen Ankerplatzes des Frachters vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. dpa