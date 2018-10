Betrunkener Lkw-Fahrer trinkt bei Polizei-Kontrolle Bier

Lotte. Ein schon stark betrunkener Lasterfahrer hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn noch Dosenbier getrunken. Der 35 Jahre alte Mann war zuvor auf der A30 mit seinem Lastwagen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Streife versuchte den Laster mit dem Signal "Bitte Folgen" zum Stehen zu bringen. Doch der Mann fuhr am Montagnachmittag weiter und wechselte kurz danach am Kreuz Lotte auf die Autobahn 1 Richtung Bremen. Dort gelang es den Beamten, den Laster auf dem Seitenstreifen zu stoppen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann den Wert von 2,2 Promille. Während die Polizei ihn befragte, trank der Mann Bier. Er hatte mehrere Dosen dabei. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (lni)