Mann will sich 50-Euro-Scheine „nur ansehen“: Dann verschwindet er mit fetter Beute

Von: Eva Burghardt

In Bad Münstereifel in NRW hat ein Mann einen 19-jährigen Verkäufer ausgetrickst und dabei mehrere tausend Euro erbeutet.

Bad Münstereifel – Die 50 Euro-Scheine wollte der Mann angeblich nur einmal ansehen. Dann verschwand er mit einem Batzen Bargeld. Mit einem Schwindel hat ein Unbekannter am 19. August in einem Getränkemarkt in Euskirchen (NRW) mehrere tausend Euro erbeutet.

Bad Münstereifel in NRW: Unbekannter erbeutet durch Trick mehrere tausend Euro

Laut Polizeibericht betraten zwei Männer gegen 17.22 Uhr einen Getränkemarkt auf der Kölner Straße in Bad Münstereifel. Einer von ihnen ging direkt zur Kasse im Markt und sprach den 19 Jahre alten Verkäufer an. Er sei Sammler, suche nach einem 50-Euro-Schein mit einer bestimmten Prägung und wolle ihn gegen einen eigenen 50-Euro-Schein tauschen.

Der Verkäufer gab dem Mann alle 50-Euro-Scheine, die sich in der Kasse befanden, damit er diese auf ihre Prägung untersuchen konnte. Doch als der Mann die Scheine hatte, studierte er sie nicht genau, sondern floh gemeinsam mit dem anderen Mann aus dem Markt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Unbekannte auf diese Weise mehrere tausend Euro erbeuten. (ebu)