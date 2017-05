Bewaffneter wird in Trump-Hotel festgenommen

Zwischenfall in einem Hotel des US-Präsidenten Donald Trump in Washington: Die Polizei greift einen schwerbewaffneten Mann auf und nimmt diesen fest.

Washington - In einem zum Unternehmensimperium von US-Präsident Donald Trump gehörenden Luxushotel in Washington ist ein schwerbewaffneter Mann festgenommen worden. Wie der Polizeichef der US-Hauptstadt, Peter Newsham, am Mittwoch mitteilte, waren im Wagen des 43-Jährigen ein Sturmgewehr vom Typ AR-15, eine 40-Kaliber-Pistole sowie Munition gefunden worden. Das Fahrzeug war in der Garage des Trump International Hotel geparkt.

Die Washingtoner Polizei hatte den Hinweis auf den Mann von ihren Kollegen im Bundesstaat Pennsylvania erhalten, woher der 43-Jährige stammt. Auch der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service war bei der Festnahme dabei. Der Secret Service war nach eigenen Angaben von einem "besorgten Bürger" sowie vom Sicherheitspersonal des Hotels alarmiert worden. Der Mann sei wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden.

Angaben zu den möglichen Motiven des Mannes, sich bewaffnet in das Hotel zu begeben, machten die Behörden zunächst nicht. Trump hält sich häufig in dem Hotel auf, das im Oktober eingeweiht worden war. Das Hotel befindet sich im Old Post Office, dem früheren Hauptsitz der US-Post, und liegt nur zehn Minuten Fußweg vom Weißen Haus entfernt.

afp