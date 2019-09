Anwohner entdeckten sie: Acht Leichen in Kfz-Werkstatt gelagert - Polizei ermittelt 

In dieser alten Halle einer Kfz-Werkstatt hatte ein Bestatter Leichen zwischengelagert.

Anwohner machten eine kuriose Entdeckung in einer Kfz-Werkstatt in Biegen: die Polizei entdeckte kurz darauf acht Leichen.

Biegen - In Brandenburg haben Bestatter einem Zeitungsbericht zufolge Leichen in einer alten Kfz-Werkstatt gelagert. Die Behörden seien nach Hinweisen von Anwohnern eingeschritten und hätten diese Nutzung der Werkstatt untersagt, berichtete die „Märkische Oderzeitung“ (online) am Donnerstag mit Berufung auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).

Dem Bericht zufolge standen in der Werkstatt mehrere Särge und Kühlzellen. Es sollen darin acht Tote aufbewahrt worden sein. Laut Staatsanwaltschaft gebe es keinen Anfangsverdacht auf eine Straftat - es komme stattdessen eine Ordnungswidrigkeit in Betracht. Für Nachfragen war die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend nicht zu erreichen.

In der Region Berlin-Brandenburg hatte es in den vergangenen Jahren schon andere Fälle von unangemessenem Umgang mit Toten gegeben. Im Jahr 2015 etwa wurden mehrere Särge mit Leichen im Kühlraum eines ehemaligen Supermarktes in Wandlitz nördlich von Berlin gefunden. Ein Bestatter hatte sie dort untergebracht.

Im Oktober 2012 war in Hoppegarten bei Berlin ein Transporter mit zwölf Särgen samt Leichen gestohlen worden. Er stand auf dem Areal eines Bestattungsunternehmens. Die Suche nach den Toten dauerte über eine Woche. Schließlich entdeckten die Ermittler die Särge in einem Wald in Polen. Später wurden die drei Autodiebe in Posen (Poznan/Polen) zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

