Wisent in Bielefeld erschossen - neues Tier soll einziehen

Trauriger Vorfall in Olderdissen

+ © Steve McAlpine Ein Wisent im Bielefelder Tierpark Olderdissen wurde erschossen. © Steve McAlpine

Im Bielefelder Tierpark Olderdissen wurde am 1. Mai bei laufendem Betrieb ein Wisent erschossen. Die 13 Jahre alte Kuh litt offenbar an einer unbekannten Krankheit. Doch eine Nachfolgerin ist bereits in Planung.