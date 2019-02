Bombenfund in Bielefeld Brake: Knapp 100 Bewohner betroffen

Ein Bombenfund in Bielefeld sorgt für Aufregung. Wegen der Entschärfung werden Straßen gesperrt. Über 100 Personen werden evakuiert.

Eine 250-Kilo-Bombe wurde in Bielefeld-Brake gefunden.

Der Blindgänger soll am Mittwochnachnittag entschärft werden.

Dafür wurde die Engersche Straße teilweise komplett gesperrt.

Bielefeld - Bei der Sondierung eines Verdachtspunktes im Rahmen des Ausbaus der Grafenheider Straße wurde auf einer Ackerfläche an der Fehmarnstraße in Brake eine amerikanische 250-kg-Fliegerbombe entdeckt. Die Bombe soll am heutigen Mittwoch, 27. Februar, zwischen 16 und 17 Uhr durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden.

Für die Entschärfung und Beseitigung der Fliegerbombe wird die Fundstelle in einem Radius von 250 Meter abgesperrt. Gesperrt wird auch die Engersche Straße zwischen Vilsendorfer Straße und Braker Straße ab 16 Uhr.

Die Evakuierungsmaßnahmen sollen um 15 Uhr beginnen. Von der Evakuierung sind 98 Personen in 30 Gebäuden betroffen. Während der Evakuierung steht eine Unterkunftsmöglichkeit im Gerätehaus der Feuerwehr Brake, Stedefreunder Straße 18, zur Verfügung. Für den Transport dorthin stehen bei Bedarf Fahrzeuge der Feuerwehr bereit.

Evakuierung in Bielefeld: Knapp 100 Bewohner betroffen

Erst in den kommenden Tagen waren Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes in der Innenstadt in Bielefeld unterwegs, um nach Blindgängern aus dem zweiten Weltkrieg zu suchen, wie owl24.de* berichtete.

Lesen Sie weitere Informationen bei OWL24.de*.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.