Totalschaden! Mann verursacht Frontal-Crash – wegen einer Spinne

In Bielefeld kam es zu einem kuriosen Unfall. Ein Mann entdeckte in seinem Auto eine Spinne und verriss daraufhin das Lenkrad. Er geriet in den Gegenverkehr.

Bielefeld – Was für ein Schreck: Am Dienstagabend fuhr ein Bielefelder (28) auf der Senner Straße. In Höhe der Essener Straße bemerkte der Mann plötzlich eine Spinne in seinem Auto. Vor lauter Schreck verriss er das Lenkrad und geriet in den Gegenverkehr, wie owl24.de* berichtet.

Unfall in Bielefeld: Zwei Verletzte

Auf der Gegenfahrbahn kam ihm eine 58-jährige Frau aus Bielefeld in einem VW Golf entgegen. Als der Mann seinen Wagen herumriss, stießen beide Pkw frontal zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallort musste gereinigt und für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.

+ Etwa an dieser Stelle in Bielefeld kam es zu dem Unfall. © Google Maps (Screenshot)

