„Krank durch Billy“: Wie das „tödliche Bücherregal“ zum Ikea-Liebling wurde

Rebekka Knoll

Geboren 1988 in Kassel, aufgewachsen im Schwalm-Eder-Kreis. Seit 2016 in der Online-Redaktion der HNA. In ihrer Freizeit trainiert sie Thaiboxen, schreibt Romane, liebt den nordhessischen Zungenschlag, Schnucke und Grünen Kuchen.

rek@hna.de