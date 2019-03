Wohnhaus vor Zwangsversteigerung explodiert: Polizei verhaftet geflohenen Besitzer

Explosion in Birkenau: Von dem Wohnhaus im Odenwald ist außer Trümmern nichts mehr zu sehen.

Wenige Stunden vor der geplanten Zwangsversteigerung explodiert ein Wohnhaus und wird vollständig zerstört. Der Bewohner des Hauses und mutmaßliche Täter flieht. Doch die Polizei kann ihn festnehmen.

Update vom 24. März: Zwei Tage nach der Explosion und der damit verbundenen Suche nach dem mutmaßlichen Brandstifter Rüdiger K. gelingt der Polizei der Durchbruch. Wie ein Sprecher der Polizei Südhessen auf HEIDELBERG24-Anfrage mitteilt, wurde der 59-Jährige am Sonntagmorgen (24. März) festgenommen. Er wurde von Beamten am Tatort gestellt, zu dem er aus bisher unbekanntem Grund zurückkehrte. Eine Vernehmung werde wohl erst im Laufe des Tages oder sogar erst am Montag stattfinden.

Schwere Explosion in Birkenau: Haus explodiert, Bewohner vermisst

Erstmeldung - Birkenau – Drama im Odenwald! Am Freitagmorgen (22. März) melden zahlreiche Zeugen einen lauten Knall in der 10.000-Seelen-Gemeinde Birkenau – ersten Informationen zufolge handelt es sich dabei um eine Explosion eines Einfamilienhauses, wie HEIDELBERG24* berichtet.

Die Explosion soll sich in der Buckliger Straße ereignet haben, ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit vor Ort im Einsatz. Die Ursache für die Explosion ist derzeit noch völlig unklar, sich sei laut einer Polizei-Sprecherin nicht bekannt, ob es Tote oder Verletzte gebe. Ein Mann soll in dem Einfamilienhaus wohnen – von ihm fehlt bislang offenbar jede Spur.

Haus in Birkenau explodiert: Nachbarhäuser evakuiert, Bewohner vermisst

Unbestätigten Informationen zufolge wurde in einem Badezimmer mindestens eine Gasflasche gefunden. Bei der Explosion des Einfamilienhauses wurde das Nachbarhaus stark beschädigt. Von dem explodierten Haus ist außer Trümmern und Qualm nichts mehr zu sehen. Mehrere Nachbarhäuser wurden in der folge evakuiert.

