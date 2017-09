Bis zu 140 km/h: So heftig wütet Sturmtief Sebastian in Deutschland

Am Mittwoch erreicht das Sturmtief Sebastian Deutschland. Hier erfahren Sie, wo Orkan und Sturmflut besonders schlimm werden.

Während die USA noch die letzten Ausläufer von Hurrikan „Irma“ aushalten müssen, stellt Deutschland sich schon auf das Sturmtief Sebastian ein. Keine Frage: Dieser Orkan wird nicht annähernd so heftig wie der Hurrikan in Florida (unser News-Ticker zu Irma ist hier), berichtet hna.de*.

#Sturmtief #Sebastian wirbelt ziemlich viel Zeug auf die Straße, passt auf euch auf Film: Feuerbach pic.twitter.com/BA3HV2TPOR — Usinger Anzeiger (@Zwitschern_UA) September 13, 2017

Allerdings: „Vom Durchmesser gesehen ist Orkantief Sebastian noch ein Stück größer als der Hurrikan Irma der vor einigen Tagen die Karibik und Florida getroffen hat“, berichtet der renommierte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Er betont: „Irma war gar nicht so riesig wie das in den Medien vielleicht manchmal klang. Der Durchmesse von Irma wurde mit 600 bis 700 km angegeben. Sebastian reicht von Dänemark bis über die Alpen nach Norditalien und dann damit locker mithalten. “

Jung warnt, dass Orkantief Sebastian am Mittwoch für heftige Stürme sorgen wird. „Es wird der erste Herbststurm der Saison sein und er bringt für die Jahreszeit ungewöhnlich starken Wind mit.“ Der Orkan könne sogar eine reale Gefahr für Leib und Leben werden, betont der Meteorologe. „Da die meisten Bäume noch ihr dichtes Laubkleid tragen, kann das regional für umgestürzte Bäume und Äste sorgen. Gerade bei Fahrten durch Waldgebiete sollte man daher am Mittwoch sehr vorsichtig sein.“

#Sturmtief #Sebastian bringt nicht nur viel Wind sondern auch viel #Regen im Norden und Südwesten von Deutschland. Hier unsere Animation. pic.twitter.com/X2hHU2KjIh — Unwetterzentrale (@uwz_de) September 13, 2017

Wer noch die Gartenmöbel - oder anderes Hab und Gut - draußen stehen hat, sollte die Sachen am besten schnell nach Innen holen.

Orkan: Wo ist das Sturmtief Sebastian in Deutschland besonders stark?

Das Tiefdruckgebiet Sebastian ist am Montag östlich vor Kanada entstanden. Von dort aus zieht es in Richtung Osten. Am Dienstag wütete der orkanartige Sturm bereits in Irland. Am Mittwoch zieht das Orkantief Sebastian vom Atlantik aus über Deutschland, wie wetter.net berichtet.

„Die ersten Ausläufer von Orkantief Sebastian haben nun den Norden und Westen erreicht“, sagt Meteorologe Jung. „Besonders in den Mittelgebirgen bläst der Wind bereits mit bis zu 120 km/h. Die höchste Sturmböen im Flachland wurde bis 7 Uhr in Aachen gemessen: 83 km/h.“

Im Tagesverlauf sollen die Stürme aber noch heftiger werden, prognostiziert der Wetterexperte. „Zum Mittag erreicht Sebastian dann mit seinem Zentrum die Deutsche Bucht.Direkt an der Nordsee sind 100 bis 120 km/h möglich, auf den Inseln sogar 130 bis 140 km/h. Weiter im Binnenland sind 70 bis 90 km/h möglich, rund um Hamburg durchaus auch mal bis zu 100 km/h.“ Dies sei ein „voller Orkan“.

Vor allem im Norden soll Sebastian am Mittwoch auch besonders stark wüten: In Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Niedersachsen ist mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h zu rechnen - das ist Windstärke 10. Mit den stärksten Böen ist in Schleswig-Holstein am Nachmittag und am frühen Abend zu rechnen.

Doch auch im Westen und in der Mitte Deutschlands wird es stürmisch - hier kann es am Mittwoch zu sehr hohen Windgeschwindigkeiten mit bis zu 90 km/h kommen. Meteorologe Jung warnt vor extremen Niederschlagsmengen: „Ein zweiter Schwerpunkt wird der kräftige Regen sein. Ein starkes und nahezu stationäres Regenband wird sich ab Mittwochnachmittag und Abend vom Saarland über Rheinland-Pfalz und Hessen bis nach Thüringen entwickeln. Bis Donnerstagabend erwarten wir in diesem Streifen 50 bis 70, ganz vereinzelt auch bis zu 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das ist eine ganze Monatsmenge die dann vom Himmel kommt.“ Der Süden des Landes wird vom Orkan am Mittwoch wohl verschont.

Sturm Sebastian: Am Mittwoch ist vor allem im Norden Vorsicht geboten

Der Deutsche Wetterdienst spricht für Mittwoch vor allem im Küstenbereich und im Norden Unwetterwarnungen aus. Auf Bahngleisen und Straßen kann wegen umgestürzter Bäume zu Unfällen kommen - hier ist erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Zudem können herumfliegende Dachziegel Mittwoch zu einer Bedrohung werden.

Okrantief Sebastian: Stürme, Regen und Gewitter auch noch am Donnerstag

Auch am Donnerstag sorgt Sturmtief Sebastian noch für starke Schauer, Gewitter und Sturmböen. Meteorologe Jung prognostiziert: „Mit dem Sturmtief kommt dann noch Regen auf, der besonders vom Saarland bis nach Hessen kräftig ausfallen kann. Dort erwarten wir bis Donnerstagabend aufsummierte Regenmengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter. Stellenweise werden die Flusspegel ansteigen, leichtes Hochwasser ist in den aufgeführten Regionen nicht ausgeschlossen.“

Sebastian sorgt auch dafür, dass es kühler wird: Die Temperaturen sinken auf maximal 15 Grad.“Vom Altweibersommer fehlt erstmal jede Spur und der ist auch an den Folgetagen nicht in Sicht“ erklärt Wetterexperte Dominik Jung.

Wetter in Deutschland: So soll es in den kommenden Tagen werden

So soll es nach Sebastian weitergehen. Das ist die Prognose von Meteorologe Dominik Jung für die kommenden Tag:

Donnerstag: 10 bis 18 Grad, besonders in der Mitte und im Süden immer wieder Regen

Freitag: 13 bis 20 Grad, vielfach wechselhaft mit Schauern

Samstag: 14 bis 20 Grad, Sonne, Wolken und Schauer Sonntag: 13 bis 20 Grad, meist unbeständig und Schauer

Montag: 12 bis 20 Grad, immer wieder Wolken und Regenschauer

Dienstag: 13 bis 19 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauer

Mittwoch: 13 bis 20 Grad, zeitweise Sonnenschein, dazwischen noch einzelne Schauer

Donnerstag: 15 bis 22 Grad, aus Südwesten langsam wärmer und freundlich Freitag: 18 bis 24 Grad, oftmals bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © dpa