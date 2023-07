Nach Insektenbiss: Mann verliert beide Arme und alle Zehen

Von: Momir Takac

Michael Kohlhof verliert nach einem Flohbiss Arme und Zehen. Seine Mutter bittet um Spenden. © GoFundMe/JLeene Hardaway

Ein Mann kommt mit Grippe-Symptomen in die Klinik. Dort verschlechtert sich sein Zustand rapide. Er überlebt – doch nur auf Kosten von Amputationen.

Frankfurt/Houston – Ein Mann aus den USA durchlebt gerade ein Martyrium, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und das nach einem vermeintlich harmlosen Insektenbiss. Dem Tod sprang Michael Kohlhof aus Houston im US-Bundesstaat Texas gerade noch von der Schippe, doch die Genesung hat schwere Spuren hinterlassen.

Mann verliert Arme und Zehen nach Flohbiss

Kohlhofs Leidensweg zeichnet dessen Mutter J‘Leene Hardaway, die auf der Plattform GoFundMe um Spenden für Michaels Behandlung bittet. Alles beginnt im Juni mit harmlosen Grippe-Symptomen. Diese werden jedoch so schlimm, dass sich die Familie entscheidet, die Notaufnahme einer Klinik aufzusuchen. Schon am Abend wird der 35-Jährige mit einem septischen Schock, der auch durch eine Lungenentzündung ausgelöst werden kann, auf die Intensivstation verlegt. Parallel wird nach der Ursache geforscht.

Nur einen Tag später muss Michael künstlich beatmet werden. Weil die Niere versagt, wird er an ein Dialysegerät angeschlossen. Er erhält zahlreiche Medikamente, doch sein Zustand verschlechtert sich weiter. Schließlich versagen weitere Organe. Noch am selben Tag rieten die Ärzte Hardaway, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. „Mir wurde gesagt, ich solle die nächsten Verwandten anrufen, die aus allen Teilen des Landes kommen sollten, um sich von ihm zu verabschieden“, schreibt sie auf GoFundMe.

Lebensbedrohlicher Zustand nach Flohbiss bessert sich plötzlich

Doch plötzlich verbessert sich Michaels Zustand. Am 1. Juli beschließen die Ärzte, ihn aus dem künstlichen Koma zu holen. Wenige Tage später öffnet der Patient die Augen. Tests ergaben eine Typhus-Infektion als Grund für die Sepsis (Blutvergiftung), ausgelöst durch einen Flohbiss. Während sich Michael erholt, zeigen sich die gravierenden Folgen der Infektion.

Infolge von Nebenwirkungen der Medikamente entzünden sich Wunden an Händen und Füßen. Michael wird in ein Unfallkrankenhaus verlegt. Dort werden ihm zunächst beide Unterarme amputiert, knapp zwei Wochen später auch noch sämtliche Zehen, wie seine Mutter in einem Update schreibt. Ein ähnliches Leid erlebte ein Mann aus England, weil Ärzte eine Krebserkrankung fälschlicherweise für einen Insektenstich hielten. Eine US-Amerikanerin starb sogar an einer sehr seltenen Bakterieninfektion. (mt)