Mysteriöses Blaumeisen-Sterben: Was steckt dahinter? NABU startet Meldeaktion

Das Blaumeisen-Sterben hat laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) Anfang März begonnen und nimmt immer weiter zu. Was steckt dahinter? Der NABU bittet um Mithilfe.

Seit Anfang März wird immer wieder von kranken und toten Blaumeisen berichtet.

berichtet. Was das mysteriöse Sterben der Tiere auslöst, ist nicht bekannt.

der Tiere auslöst, ist nicht bekannt. Der NABU ruft dazu auf, solche Fälle umgehend zu melden.

Blaumeisen sind die hübschen, kleinen Geschwister der Kohlmeisen und in vielen Gärten gern gesehene Gäste. Seit Anfang März sind sie darüber hinaus auch ein Grund zur Sorge: Dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) werden immer öfter kranke Blaumeisen, die kurz darauf sterben, oder auch schon tote Tiere gemeldet.

Um herauszufinden, was dieses mysteriöse Sterben der Blaumeisen auslöst, wie es sich verbreitet und welche Tiere konkret betroffen sind, bittet der NABU um folgendes: „Nutzt unser Online-Formular und meldet uns kranke oder tote Blaumeisen.“

NABU: Blaumeise von mysteriösem Sterben betroffen - Über 150 tote Tiere

Die gemachten Beobachtungen der kranken, sterbenden und toten Tiere passen nicht zu bekannten Vogelkrankheiten. Die ersten Fälle wurden laut NABU ab dem 11.03.2020 in Rheinhessen in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen gemeldet.

„Bis zum 8. April wurden über 60 Fälle mit über 150 toten Meisen aus einer Region zwischen dem Westerwald in Rheinland-Pfalz über Mittelhessen bis ins westliche Thüringen bekannt“, schreibt der NABU auf seiner Webseite zum Sterben der Blaumeisen.

Weiter heißt es, dass vor allem Blaumeisen betroffen seien, es aber auch einzelne Fälle von ähnlich erkrankten Kohlmeisen oder anderen kleinen Singvögeln gäbe. Um diese Krankheit zu erforschen, gilt es bei der Meldung eines Falles möglichst genaue Angaben zu

Fundort,

Funddatum,

den näheren Fundumständen

und zu den Symptomen der Vögel zu machen.

Diese Angaben werden vom NABU gesammelt, ausgewertet und weiteren Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt: „Diese einfache Methode hilft uns, das Ausbruchsgeschehen zu verfolgen, geografisch zuzuordnen und mögliche Ursachen und Auswirkungen zu identifizieren.“

NABU: Anzeichen der Krankheit, die zum Sterben von Blaumeisen führt

Die kranken Tiere scheinen sich oft in der Umgebung von Futterstellen in Gärten aufzuhalten. Sie reagieren nicht auf ihre Umgebung und scheuen vor Menschen nicht zurück. „Es wurde beobachtet, dass Blaumeisen, die kurz darauf starben, apathisch und aufgeplustert auf dem Boden saßen und keine Fluchtversuche bei sich nähernden Menschen unternahmen“, berichtet NABU online.

Mutmaßliche Symptome dieser unbekannten Krankheit können (teilweise) ausgefallenes Kopfgefieder, verklebte Augen und eine Art Atemnot sein. Die betroffenen Vögel nehmen kein Futter mehr auf und können anscheinend nicht mehr schlucken. Laut NABU wirken manche Meisen bevor sie sterben, als hätten sie unstillbaren Durst.

NABU: Wegen Sterben von Blaumeisen - „Social Distancing“ für Vögel

Das gehäufte Sterben der Blaumeisen und die oben genannten Symptome deuten auf eine hochansteckende Infektionskrankheit hin. Oft werden bis zu fünf tote Tiere aus einem Garten gemeldet, weshalb es wichtig ist, bei einem Verdacht folgenden Rat des NABU zu befolgen:

Bei Beobachtungen von mehr als einem kranken Tier an Futterstellen, das Futter zu entfernen, etwaige andere Fütterungen im näheren Umkreis zu beenden und die Bereitstellung von Tränken sofort einzustellen – sozusagen als „Social Distancing“ für Vögel.

Dazu heißt es: „Leider wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Krankheit oder den Erreger. Es liegt nahe, dass die Krankheit besonders dort übertragen wird, wo viele Vögel aufeinandertreffen, worauf der übliche Fundort in der Nähe von Vogelfütterungen hinweist.“

NABU: „Stunde der Wintervögel“ zählt Vogelbestand

Ob Blaumeisen, Kohlmeisen oder andere Vögel - Anfang des Jahres 2020 wurden Gartenbesitzer und Vogelfreunde* wieder dazu aufgerufen, Vögel zu zählen. Die „Stunde der Wintervögel“ fand vom 10. bis 12. Januar 2020 statt. Die Teilnehmer waren aufgerufen, alle Tiere, die sie innerhalb einer Stunde im Garten, im Park oder am Futterhäuschen auf dem Balkon beobachten, zu notieren und die Beobachtungen zu melden. Initiator dieser Aktion war ebenfalls der NABU.

So erkennen Sie Blaumeisen:

Blaumeisen haben am Bauch keinen schwarzen Streifen wie die Kohlmeisen. Ihr zu eigen sind ein blaues Käppchen über dem weißen Gesicht, ein dazugehöriger schwarzer Augenstreif, und die ebenfalls blau gefärbten Flügel- und Schwanzfedern.

