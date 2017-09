Blitz schlägt auf Festival ein: 15 Verletzte, zwei davon lebensgefährlich

Bei einem Musikfestival in Frankreich sind 15 Besucher durch einen Blitzeinschlag verletzt worden.

Eine über 60 Jahre alte Frau und ein 44-jähriger Mann schwebten in Lebensgefahr, teilte die Behörden in der nordöstlich gelegenen Stadt Azerailles mit. Diese beiden Opfer seien "direkt vom Blitz getroffen worden und erlitten Verbrennungen", hieß es. Der Blitz sei an mehreren Stellen eingeschlagen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht.

#SÉCURITÉ : Au moins 13 blessés, dont 2 graves, après que la foudre a frappé un chapiteau dans la commune d'#Azerailles (54). pic.twitter.com/KHvYgxzVox — Le Globe (@LeGlobe_info) September 2, 2017

afp

Rubriklistenbild: © dpa Symbolbild