Bluttat in Göttingen - Mensch soll ums Leben gekommen sein

In Göttingen kam es zu einer Bluttat. Die Polizei ist im Einsatz.

Zu einer Bluttat kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Göttingen Ortsteil Grone. Dabei soll nach unbestätigten Meldungen ein Mensch ums Leben gekommen sein. Weitere Details sind aktuell nicht bekannt.

Bluttat in Göttingen: Fahndung nach Tatverdächtigem läuft

In der Innenstadt wird aktuell nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Ein Hubschrauber überfliegt das Gebiet. Außerdem sind Zivilfahnder und Polizeibeamte in Uniform in der Innenstadt unterwegs.

Wir berichten weiter.

Erst vor kurzem gab es in Kassel ebenfalls eine Bluttat. Ein 21-Jähriger ist auf offener Straße im Stadtteil Niederzwehren erschossen worden.

Von Bernd Schlegel