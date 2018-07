Bluttat in Texas: Drei Tote bei Schießerei in Altenheim

In den USA kam es erneut zu einer weiteren Schießerei. In Texas starben drei Menschen, über das Motiv gibt es bislang jedoch keine Informationen.

Washington - In einem Altenheim in Texas sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Nach ersten Medienberichten starben zwei Männer und eine Frau am Freitagabend (Ortszeit) unter noch ungeklärten Umständen. Die Bedrohung sei inzwischen „neutralisiert“ worden, hieß es ohne nähere Hinweise auf den oder die Schützen. Das Heim in Robstown, unweit von Corpus Christi am Golf von Mexiko, wurde kurz danach evakuiert.

