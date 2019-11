Weil er seine Taxi-Fahrt nicht bezahlen wollte, kam ein 23-jähriger Mann aus Böblingen auf eine äußerst gefährliche Idee, die am Ende fatale Folgen hatte:

Böblingen - Am Sonntag (10. November) ereignete sich in Holzgerlingen ein skurriler Vorfall, weil ein Mann seine Taxi-Rechnung nicht bezahlen wollte. Zunächst stieg er gegen 1 Uhr zusammen mit einer 22-jährigen Begleitung in ein Taxi ein. In der Böblinger Straße beglich die Frau einen Teil der Taxi-Rechnung, da sie dort bereits aussteigen musste.

Der 23-Jährige erklärte daraufhin dem Taxi-Fahrer, dass er kurz zur Bank müsse, um den Restbetrag zahlen zu können. Als das Taxi wieder losfuhr, nahm das Unglück seinen Lauf.

Böblingen: Mann wollt Taxi-Rechnung nicht bezahlen – und kam auf fatale Idee

Während das Taxi die Stuttgarter Straße in Böblingen mit Tempo 30 entlang fuhr, kam dem 23-Jährigen eine äußerst ungewöhnliche und gefährliche Idee. Um nicht die Taxi-Rechnung, die nur ein paar Euro betrug, bezahlen zu müssen, öffnete der Mann die Wagentür und ließ sich vom Rücksitz aus dem Taxi fallen. Wie HEIDELBERG24* berichtet, verletzte sich der Mann dabei so schwer, dass er in ein Krankenhaus musste.

Böblingen: Mann ließ sich aus Taxi fallen – um keine Rechnung zu bezahlen!

Der Taxi-Fahrer rief sofort die Polizei und einen Rettungswagen. Als die Polizei vor Ort war, stellte sie sofort fest, dass der 23-Jährige stark betrunken war.

Trotz schwerer Verletzungen versuchte der Mann immer wieder zu flüchten. Aber nicht nur vor den Beamten oder dem Rettungsdienst, auch im Krankenhaus wollte der 23-Jährige nicht bleiben. Letztlich musste er dort aber wegen seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden. Diese Taxi-Fahrt kostete dem Mann also am Ende deutlich mehr – nämlich seine Gesundheit!

pol/jol