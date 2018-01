Bombendrohung in  Bremerhaven: Shoppingcenter evakuiert

Schock am Donnerstagmorgen: Nach einer Bombendrohung in Bremerhaven hat die Polizei eine Shoppingmeile geräumt.

Bremerhaven - Das Klimahaus sowie das Shoppingcenter Mediterraneo in Bremerhaven wurden am Donnerstagmorgen geräumt. Grund ist eine Bombendrohung, so die Polizei Bremerhaven.

Die Meldung ging gegen 8 Uhr bei den Beamten ein. Die Zufahrt zu den Havenwelten ist für den Verkehr für die Dauer der Maßnahmen gesperrt worden. Derzeit wird der Bereich durchsucht, aktuell gebe es keine konkreten Hinweise auf einen eventuell gefährlichen Gegenstand. Die Suche dauert an.

Heute Morgen hat es zur Geschäftsöffnung eine Bombendrohung gegeben. Um zu überprüfen, ob tatsächlich eine Bedrohungslage vorliegt, werden das Mediterraneo und das Klimahaus durchsucht:https://t.co/Wa0IOk5WQF pic.twitter.com/axaFVK4uZF — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) 25. Januar 2018

Alle Infos über die Entwicklungen vor Ort finden Sie hier bei kreiszeitung.de*.

Rubriklistenbild: © Polizei Bremerhaven Screenshot Twitter