Bombenentschärfung in Düsseldorf-Düsseltal heute – diese Straßen werden evakuiert

Von: Oliver Schmitz

In Düsseldorf-Düsseltal wurde am Montagabend eine Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung findet noch in der Nacht statt. Die Evakuierung betrifft 13.000 Menschen.

Update, 22:46 Uhr: Auch den Verkehr trifft der Bombenfunde in Düsseldorf-Düsseltal. Ab Sperrung der Straßen und bis zum Ende der Bombenentschärfung müssen die Straßenbahnlinien U71, 706, 708, 725 ihre Fahrten einstellen. Die Buslinie 812 ist davon ebenfalls betroffen. Auch beim Nah- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn kommt es zu Einschränkungen zwischen Düsseldorf und Duisburg sowie vom Hauptbahnhof Düsseldorf weiterführend nach Köln kommen. Während der Entschärfung wird der Zugverkehr dort komplett eingestellt.

Düsseldorf: Bombenentschärfung in der Nacht soll Verkehrschaos verhindern

Update, 22:30 Uhr: Laut der Stadt wurde sich für die Bombenentschärfung in der Nacht entschieden, um „größere Beeinträchtigungen im morgigen Berufs- und Bahnverkehr“ zu verhindern. Aktuell sind Lautsprecherwarnfahrzeuge in Düsseldorf-Düsseltal unterwegs, um die Anwohner zu informieren. Menschen, die in der Evakuierungszone A leben (500 Meter um Fundort, siehe Karte weiter unten) leben und Hilfe beim Transport brauchen, können die Feuerwehr unter der Nummer „19222“ bestellen. Nach Möglichkeit sollen auch Autos aus der Gefahrenzone wegfahren. Ansonsten wird empfohlen, die Gefahrenbereiche weiträumig zu umfahren.

Bombenentschärfung in Düsseldorf: Anlaufstellen für Anwohner eingerichtet

Anlaufstellen für alle betroffenen Anwohner wurden im Max-Planck-Gymnasiums (Koetschaustraße 36) und der Maria-Montessori-Schule (Lindenstraße 140) eingerichtet. Dort gibt es entsprechende Betreuung durch die Stadt. An den Straßenkreuzungen Brehmplatz, Rethelstr./Humboldtstr., Kühlwetterstr./Grunerstr. sowie Tußmannstr./Grunerstr. stehen entsprechende Busse zum Transport bereit.

Bombenfund in Düsseldorf: Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen

Update, 22:21 Uhr: Im Zuge der Bombenentschärfung in Düsseltal wurde das Gefahrentelefon der Stadt Düsseldorf freigeschaltet. Es ist der Nummer „0211 38 89 889“ zu erreichen. Außerdem wurden alle von der Evakuierung betroffenen Straßen bekannt gegeben:

Achenbanchstraße

Ahnefeldstraße

Augustastraße

Boltensternstraße

Brehmplatz

Brehmstraße

Düsselkämpchen

Faunastraße

Gengerstraße

Graf-Recke-Straße

Grunestraße

Herderstraße

Humboldtstraße

Jordanstraße

Jülicher Straße

Kühlwetterstraße

Lennéstraße

Liebigstraße

Lindemannstraße

Marc-Chagall-Straße

Moltkestraße

Mülheimer Straße

Paulusstraße

Rethelstraße

Scheidstraße

Speldorfer Straße

Stückerstraße

Tußmannstraße

Weseler Straße

Windscheidstraße

Alle Menschen, die in einer der genannten Straßen in Düsseldorf-Düsseltal wohnen, müssen ihre Wohnung bis um Mitternacht (24 Uhr) verlassen. Polizei und Ordnungsamt werden die zuführenden Straßen absperren.

Bombenentschärfung in Düsseldorf-Düsseltal noch heute – 13.000 Menschen betroffen

Update, 22:02 Uhr: Der üblicherweise erweiterte Evaluierungskreis B (bis 1000 Meter) entfällt aufgrund der Lage der Bombe und der Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes, teilte die Feuerwehr mit.

Update, 21:57 Uhr: Die Fliegerbombe in Düsseldorf-Düsseltal wird tatsächlich noch heute beziehungsweise „im Laufe der Nacht“ entschärft werden. Das teilte die Stadt Düsseldorf nach Abschluss der Krisensitzung mit. Von der Evakuierung sind 13.000 Menschen direkt betroffen, sie müssen bis Mitternacht (24 Uhr) ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger war am Montagabend bei Bauarbeiten in der Ahnfeldstraße gefunden worden. Auch die Nina-Warn-App hatte ausgelöst.

Bombenfund mitten in Düsseldorf – Entschärfungszeitpunkt noch unklar

Erstmeldung vom 7. August, 20:49 Uhr: Düsseldorf – Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Düsseltal/Zoo wurde am Montagabend (7. August) eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. „Aktuell tagt das Krisenmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf, um den nächstmöglichen Entschärfungszeitpunkt zu bestimmen“, teilt die Stadt Düsseldorf am Abend mit. Weitere Informationen soll es erst nach der Sitzung geben, deren Dauer unbekannt ist.

Zur welche Uhrzeit oder welchem Tag die Bombenentschärfung geschehen soll, ist also noch offen. Sicher ist nur, dass der Blindgänger vom Kampfmittelräumdienst entschärft wird. Ob dementsprechend eine Evakuierung notwendig sein wird, ist ebenfalls noch unklar. Nach der Sitzung der Stadt soll jedoch das Gefahrentelefon der Landeshauptstadt Düsseldorf besetzt sein. (os) Fair und unabhängig informiert, was in Köln, Düsseldorf und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren. Dieser Text wird laufend aktualisiert.