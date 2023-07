ICE 3 der Deutschen Bahn wird modernisiert – was sich neben besserem WLAN verändert

Von: Jonah Reule

Teilen

Die Deutsche Bahn modernisiert die Züge der ICE-3-Flotte: Neue Bordrestaurants und Toiletten sind geplant. Und das ist noch nicht alles.

Köln – Die ICE-Flotte wächst, bald sollen 73 ganz neue ICE-Züge auf den Schienen unterwegs sein. Dazu gehören der ICE L und der ICE 3 neo. Aber auch die schon vorhandenen Züge modernisiert die Deutsche Bahn, aktuell sind das die Züge vom Modell ICE 3. Diese fahren seit Anfang der 2000er Jahre durch Deutschland – und müssen noch eine ganze Weile halten. Das Ziel der Bahn: Der ICE 3 soll noch 30 Jahre lang im Betrieb bleiben. Für Fahrgäste ändert sich im ICE 3 künftig einiges, denn die Züge werden optisch und funktional aufgepeppt.

ICE 3 ► Der ICE 3 ist ein Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bahn ► Er ist der Nachfolger des ICE 2 und verfügt über 8 Wagen. ► Die Spitzengeschwindigkeit des ICE 3 liegt zwischen 300 und 320 km/h. ►Den ICE 3 gibt es in den Baureihen 403, 406 und 407

Bahn modernisiert ICE 3: Viele Zugteile über die Jahre abgenutzt

Die Deutsche Bahn modernisiert aktuell viele ihrer ICE 3-Züge (Archivfoto). © Rüdiger Wölk/Imago

Ein Großteil der Modernisierungsarbeiten wird in Kassel durchgeführt. Dort wurden vom Bahntechnik-Hersteller Hübner in den letzten sechs Jahren 500 sogenannte Wagenübergänge der ICE 3-Flotte aus der Baureihe 403 und 406 saniert. Die zieharmonikaartigen Übergänge verbinden die einzelnen Wagen des ICE miteinander. Über die Jahre werden diese stark beansprucht und sind abgenutzt – sie müssen erneuert werden.

In Kassel werden die Wagenübergänge des ICE 3 getauscht. © Swen Pförtner/dpa

ICE 3 bekommt auch neue Bordrestaurants und Toiletten

Modernisierung der Toiletten

Bordbistros werden durch Bordrestaurants ersetzt

Verbesserung des WLANs

Neue Informationsmonitore

Neue Sitze und Teppiche

Neben den Wagenübergängen werden die Züge des ICE 3 noch an vielen weiteren Stellen modernisiert. So werden die WC-Anlagen laut einem Bahn-Sprecher modernisiert, die Bordbistros durch neue Bordrestaurants ersetzt. „Wir erhöhen so die Lebensdauer und halten die Züge über ihre gesamte Lebenszeit technisch und aus Fahrgastsicht auf dem neuesten Stand. Das ist eine Form der Nachhaltigkeit“, so der Sprecher.

Zudem solle die IT-Plattform „IT on ICE“ für besseres, ausfallsichereres WLAN und aktuelle Kundeninformation sorgen. Außerdem wird es außen und innen neue Informationsmonitore geben. Auch eine umfassende Aufarbeitung des Innenraums, etwa mit neuen Sitzen und Teppichen, ist laut Bahn geplant.

Wie sich der ICE der Deutschen Bahn über die Jahre verändert hat Fotostrecke ansehen

Modernisierung des ICE 3 dauert noch bis Ende Juli – auch der stufenlose Einstieg fehlt weiterhin

Noch bis Ende Juli sollen einem Sprecher der Bahn zufolge 49 Züge der Baureihe 403 modernisiert werden. Bei den 16 Zügen der Baureihe 406 würden „weniger umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, da diese Fahrzeuge mittelfristig durch den ICE 3 Neo ersetzt werden sollten“. In diesem neuen ICE der Bahn ist die zweite Klasse in Blau-Tönen gehalten, in der 1. Klasse gibt es viel grau. Zudem sind im neuen ICE 3 neo mehr Steckdosen an den Sitzplätzen vorhanden, auch Tablet-Halterungen gibt es. 24RHEIN zeigt in einem Artikel aus dem Mai 2022 Fotos, wie der ICE 3 neo aussieht.

Ein Manko bleibt auch nach der Modernisierung der ICE 3-Flotte bestehen. Denn die Züge werden weiterhin keinen stufenlosen Einstieg haben. Das bedeutet, dass Mobilitätseingeschränkte wie Rollstuhlfahrer weiterhin Hilfe beim Einstieg benötigen werden. Einen stufenlosen Einstieg wird es erstmals beim ICE L geben. Dieser soll ab Oktober 2024 zwischen Berlin und Amsterdam verkehren. Bereits jetzt fuhr ein ICE L erstmals testweise durch Deutschland. (jr, mit dpa) Fair und unabhängig informiert, was in Deutschland und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.