Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten kann man am 7. Mai shoppen

Von: Simon Stock

Teilen

Auch am 7. Mai 2023 gibt es in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Überblick, wo shoppen möglich ist.

Hamm - Shopping ohne den Stress des Alltags? Dazu sind verkaufsoffene Sonntage ideal. Am 7. Mai 2023 haben Menschen in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen wieder Gelegenheit zum Sonntagseinkauf. Wo an diesem Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, fasst wa.de zusammen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In welchen Städten am 7. Mai die Geschäfte öffnen

Es gibt kaum eine Region in NRW, in der es am 7. Mai 2023 keinen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Die meisten von ihnen sind mit Events verbunden – beliebtes Thema vielerorts immer noch: der Frühling. So wie in Hagen. Dort rechnen die Veranstalter von „Hagen blüht auf“ auf mit vielen Tausend Besuchern in der City. Das Familienfest mit Bühnenprogramm und Mittelaltermarkt beginnt am Donnerstag und endet am Sonntag mit geöffneten Geschäften. Die Krefelder Innenstadt wird für mehrere Tage zur Schlemmermeile. Vier kombinierte Events finden statt: Pottbäckermarkt, „Märkte für Genießer“, der neue „Internationale Markt“ plus ein verkaufsoffener Sonntag am 7. Mai mit Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr.

In der Innenstadt von Bottrop findet am 7. Mai der traditionelle Pferdemarkt statt. Dort dreht sich fast alles um Pferde. Es gibt etwa Ponyreiten für Kinder und Kutschfahrten für die ganze Familie. Fachhändler bieten Zubehör für Pferd und Reiter an, dazu gibt es einen privaten Pferdetrödel mit gebrauchtem Zubehör und flankierend einen verkaufsoffenen Sonntag.

Auch Shopping-Fans aus Paderborn und Umgebung haben am 7. Mai Gelegenheit zum Sonntagseinkauf. In der Innenstadt wird das Frühlingsfest gefeiert, zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen. Es ist nicht der einzige verkaufsoffene Sonntag in Paderborn, wie die Jahresübersicht 2023 zeigt. Nicht weit davon entfernt ist vom 4. bis 7. Mai Gösselkirmes in Geseke im Kreis Soest; am Sonntag haben zu diesem Anlass die Geschäfte dort geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten öffnen am 7. Mai die Geschäfte

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 7. Mai 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Bergisch-Gladbach , Refrath (Kirschblütenfest)

, Refrath (Kirschblütenfest) Bottrop , Innenstadt (Pferdemarkt)

, Innenstadt (Pferdemarkt) Dormagen , Innenstadt (Frühlingsfest)

, Innenstadt (Frühlingsfest) Dortmund , Aplerbeck (Aplerbecker Kunstmarkt)

, Aplerbeck (Aplerbecker Kunstmarkt) Düsseldorf , Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Benrath

, Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Benrath Erkelenz , Innenstadt (Bike & Barbecue)

, Innenstadt (Bike & Barbecue) Geseke (Gösselkirmes)

(Gösselkirmes) Gevelsberg , Innenstadt (Stadtfest)

, Innenstadt (Stadtfest) Goch , Innenstadt (Mai- und Brunnenfest)

, Innenstadt (Mai- und Brunnenfest) Gronau , Innenstadt (Jazzfest)

, Innenstadt (Jazzfest) Gütersloh , Innenstadt (Gütersloher Frühling)

, Innenstadt (Gütersloher Frühling) Hagen , Innenstadt („Hagen blüht auf“)

, Innenstadt („Hagen blüht auf“) Haltern am See (Halterner Outdoor- und Fitnesstage)

(Halterner Outdoor- und Fitnesstage) Hilden , Innenstadt (Frühlings- und Weinfest)

, Innenstadt (Frühlings- und Weinfest) Kempen (Altstadtfest mit Highland Games)

(Altstadtfest mit Highland Games) Köln , Porz (Porzer Autofrühling)

, Porz (Porzer Autofrühling) Krefeld , Innenstadt (Märkte für Genießer & Pottbäckermarkt)

, Innenstadt (Märkte für Genießer & Pottbäckermarkt) Meschede (Stadtfest mit AutoSalon)

(Stadtfest mit AutoSalon) Mettmann (Auftakt Stadtradeln)

(Auftakt Stadtradeln) Neuss , Innenstadt (Euromoda Neuss)

, Innenstadt (Euromoda Neuss) Nottuln (Frühlingsfest)

(Frühlingsfest) Oberhausen , Sterkrade (Spiel- und Sportfest)

, Sterkrade (Spiel- und Sportfest) Paderborn , Innenstadt (Frühlingsfest)

, Innenstadt (Frühlingsfest) Recklinghausen , Innenstadt (Frühlingsfest)

, Innenstadt (Frühlingsfest) Steinfurt , Innenstadt (Kreativ- und Handwerkermarkt)

, Innenstadt (Kreativ- und Handwerkermarkt) Troisdorf , Sieglar (Ochsenfest)

, Sieglar (Ochsenfest) Velbert, Innenstadt (Europafest)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.