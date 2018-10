Gewaltige Stichflamme: Bewohner wird von Explosion im Kamin überrascht – Ein Feuer bricht aus

Ein Fall für die Feuerwehr

+ © Roland Weihrauch/dpa Eine Verpuffung in einem Ethanol Kamin hat in Detmold einen Wohnungsbrand ausgelöst. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

In einer Detmolder Wohnung kommt es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Eine Verpuffung in einem Ethanol Kamin löst ein gewaltiges Feuer aus. Plötzlich ist ein Mann in Gefahr.