Bahn-Chaos in Hamburg: Mutmaßliche Brandanschläge legen Bahnverkehr Richtung Berlin lahm

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Brandanschläge auf Bahntrassen in Hamburg führen zu massiven Zugausfällen. Die Polizei vermutet politische Motive hinter den Taten. Die ICE-Strecke Berlin-Hamburg ist betroffen.

Hamburg – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 8. September 2023, wurden in Hamburg an drei verschiedenen Standorten Kabelschächte entlang von Bahnstrecken in Brand gesetzt. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund und bittet um Hinweise.

ICE Berlin-Hamburg betroffen: Brandanschlag legt Bahnverkehr der Deutschen Bahn lahm

Nach Angaben des polizeilichen Staatsschutzes (LKA 73) wurde der erste Brand gegen 02:40 Uhr von einem Lokführer entdeckt und gemeldet. Der betroffene Kabelschacht befindet sich in der Nähe der Straße Deelwisch in Hamburg an der Güterumgehungsbahn. Im Laufe der Nacht folgten zwei weitere Brandmeldungen.

Mutmaßliche Brandanschläge auf die Bahnstrecken der Deutschen Bahn – ICE Hamburg-Berlin betroffen Hamburg-Lokstedt – Kabelschaft in Höhe Deelwisch Hamburg-Billwerder – Kabelschacht in Höhe Walter-Rudolphi-Weg Hamburg-Hausbruch – Kabelschacht in Höhe Heykenaukamp

Gegen 03:00 Uhr wurde ein Feuer an einer Strecke der Deutschen Bahn im Bereich Walter-Rudolphi-Weg gemeldet, gefolgt von einem weiteren Brand gegen 03:40 Uhr an einer Strecke der Hamburger Hafenbahn in der Nähe des Heykenaukamp. Die Feuerwehr konnte alle Brände erfolgreich löschen. Das LKA geht von vorsätzlichen Brandstiftungen aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brandanschläge legen ICE-Verkehr zwischen Hamburg und Berlin lahm (Symbolfoto) © Rüdiger Wölk/Imago

Nach mutmaßlichen Brandanschlägen auf ICE Strecke Hamburg-Berlin – Zeugen gesucht

Die Polizei Hamburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 040 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Besonders das Feuer am Walter-Rudolphi-Weg in Allermöhe habe erhebliche Störungen verursacht. Die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin musste am Freitagmorgen vollständig gesperrt werden. Einige Züge sollen ausfallen, andere umgeleitet werden. Auch die Hafenbahn soll von den Störungen betroffen ein. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.