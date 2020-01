Kleinflugzeug nahe Berlin abgestürzt: Zwei Tote - Zeugen berichten von dramatischer Beobachtung

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs sind am Donnerstag zwei Menschen gestorben. Die Maschine ist bei dem Unglück vollständig ausgebrannt.

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Berlin sind am Donnerstag zwei Menschen gestorben.

Die Maschine ist vollständig ausgebrannt.

Update 14.49 Uhr: Das Flugzeug soll gegen 12.45 Uhr abgestürzt sein. Augenzeugen berichten, dass die Maschine nahe der Landebahn senkrecht - sozusagen aus dem Himmel gefallen sei. Das berichtet die Märkische Oderzeitung. Die Freiwillige Feuerwehr habe die brennenden Trümmer gelöscht, heißt es weiter. Laut ersten Untersuchungen der Kriminaltechniker soll sich der Propeller des einmotorigen Tiefdeckers nicht in die Grasnarbe gewühlt haben, die das abgestürzte Flugzeug hinterlassen hat. Scheinbar stand das Triebwerk der Maschine zum Absturzzeitpunkt still.

Der Flugplatz Strausberg gehört nach Angaben auf seiner Homepage mit mehr als 40.000 Flugbewegungen zu den größeren im Osten Deutschlands. Ultraleichtflugzeuge sind sehr kleine und leichte Flugzeuge für maximal zwei Personen, die - im Gegensatz zu Segelfliegern - von einem Motor angetrieben werden.

Erstmeldung vom 16. Januar:

Strausberg - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz im brandenburgischen Strausberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet. Die Maschine sei bei dem Unglück am Donnerstag vollständig ausgebrannt.

