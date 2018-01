Inferno in Krankenhaus tötet über 40 Menschen

Brandkatastrophe in Südkorea

+ © dpa Feuerwehrmänner verschaffen sich nach den Löscharbeiten in dem ausgebrannten Gebäude einen Überblick. © dpa

Es ist die schlimmste Brandkatastrophe in Südkorea seit über zehn Jahren: Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in der Stadt Miryang sind am Freitag mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen.