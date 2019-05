Frau läuft mit Hunden durch Wald - dort beginnt ihr größter Albtraum

Eine furchtbare Tat ereignete sich im Querumer Forst in Braunschweig. Eine Frau wurde beim Gassigehen vergewaltigt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Braunschweig - Sie wollte nur mit ihren beiden Hunde Gassigehen - und wurde Opfer eines Sexualverbrechens. Eine 59-jährige Frau war im Querumer Forst in Braunschweig mit den Hunden spazieren, als sie plötzlich von einem Mann attackiert wurde. Der Angreifer wollte der Frau das Handy entreißen, scheiterte jedoch an der Gegenwehr der 59-Jährige.

Dann verlor er die Nerven und schlug die Frau mit der Hand und der Hundeleine zu Boden. Als sie dort hilflos lag, fiel der Täter über sie her. Er zog sein Opfer teilweise aus und vergewaltigte es unter heftigen Schlägen. Das erklärte die Staatsanwaltschaft, wie news38.de berichtet.

Braunschweig: Frau im Querumer Forst von Mann vergewaltigt

Die Frau schrie während der Vergewaltigung in Braunschweig um Hilfe, doch niemand hörte sie. Auch das Bellen ihrer beiden Hunde machte niemanden auf die Frau und den Albtraum, den sie durchleben musste, aufmerksam. Der Täter durchsuchte die Frau anschließend noch nach wertvollen Sachen und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Er nahm das Handy des Opfers mit.

Vergewaltigung in Braunschweig: Tatverdächtiger über Handy des Opfers geortet

Die Ermittler der Vergewaltigung in Braunschweig konnten den mutmaßlichen Vergewaltiger anhand des Handys orten und so schnell festnehmen. Das berichtet der NDR. Gegen den Mann wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl wegen Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Raubes durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts in Braunschweig erlassen.

Ihr gegenüber bestritt der Verdächtige jedoch die Tat. Der mutmaßliche Vergewaltiger befindet sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

