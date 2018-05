Ist Red Bull rechts? Musiker und Sportler streiten über den Brausekonzern

Red Bull sponsert viele Musiker und Sportler. Doch nach rechtspopulistischen Äußerungen des Firmen-Chefs fragen sich viele, ob man sich vom Brausekonzern unterstützen lassen darf - auch in der Region.

Womöglich wäre Kassel ohne Red Bull um eine Attraktion ärmer. Am 26. Mai findet in den Messehallen die Techno-Party Collapse statt. 5000 Menschen werden die Nacht durchtanzen, und sehr viele von ihnen werden, wenn sie müde werden, die klebrige Brause in sich hineinschütten. Denn Red Bull schmeckt zwar wie Gummibärchensaft, soll aber Flügel verleihen.

"Ohne Red Bull geht so eine Veranstaltung nicht, die Leute wollen es halt haben", sagt Mitorganisator Philipp Hofmann. Der österreichische Konzern ist einer der Sponsoren des Collapse-Festivals. Er stellt Freigetränke und Ausrüstung zur Verfügung. Auch zahlreiche Musik-Bands und Sportler lassen sich von der Firma mit dem Bullen-Logo unterstützen. In der Heimat von Red Bull ist nun aber eine Debatte darüber entbrannt, ob das eigentlich okay ist.

Anlass war das Red Bull Music Festival in Wien, bei dem durchweg tolle Künstler wie der Rapper Money Boy und der Singer/Songwriter Der Nino aus Wien sowie stilsichere Helden wie das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister auftraten. Eine Österreicherin mit dem Namen Sonja Resista warf ihnen im Vorfeld vor, "mit Propagandisten rechtsextremer Ideologien zu kollaborieren". Denn: Österreich habe "ein Problem mit Rechtsextremismus - und Red Bull ist Teil eben dieses Problems", wie sie in einem langen Facebook-Beitrag schrieb.

Es geht also weniger um die gesundheitlichen und ökologischen Folgen der Dosenbrause, sondern um rechtspopulistische Äußerungen des Firmenchefs Dietrich Mateschitz. Der mit 12,5 Milliarden Euro reichste Österreicher ist ein bekennender Fan von Donald Trump und Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik. Im firmeneigenen Sender Servus TV lässt der Unternehmer, der am 20. Mai 74 wird, Köpfe der rechtsextremen identitären Bewegung auftreten. Und weil er den etablierten Medien nicht vertraut, hat er mit der Internet-Plattform Addendum ein deutschsprachiges Breitbart gegründet. Wie beim US-Vorbild geht es hier vor allem um Themen der Neuen Rechten. Und Extremsportler Felix Baumgartner, der seit seinem Sprung aus dem All das Gesicht von Red Bull ist, darf sich unwidersprochen eine "gemäßigte Diktatur" wünschen, die die Welt wieder ins Lot bringt. Nach all den wirren Äußerungen meint Franz Wenzl von der österreichischen Band Kreisky, dass "wir uns wahrscheinlich nicht mehr mit Red Bull ins Bett legen dürfen".

Der Inhalt dieses Videos stammt nicht von HNA.de, sondern von Pro Sieben.

Auch der Kasseler Techno-Veranstalter Hofmann hat die Debatte mitbekommen. Er findet es bedenklich, dass Baumgartner "permanent am rechten Rand" agiert. Andererseits haben sie beim Collapse-Festival mit Red Bull als Sponsor "nur gute Erfahrungen gemacht". Und eine "Energydrink-Billigdose aus dem Aldi" könne man den Besuchern nicht anbieten: "Mit Red Bull fühlt man sich wie ein Profisportler. Das ist ein Image-Ding."

Das liegt auch an Athleten wie Patrick Schweika aus der Schwalm. Der 28-Jährige, der aus Willingshausen-Loshausen stammt, ist Dirtbike-Profi und macht mit seinem Rad atemberaubende Sprünge. Gesponsert wird er vom RB-Konkurrenten Rockstar, aber er sagt: "Ohne Red Bull wäre mein Sport nicht da, wo er jetzt ist." Die Österreicher stecken nicht nur Millionen in Wettkämpfe und Video-Drehs, sondern sie kümmerten sich auch sonst um ihre Athleten - unter anderem mit den besten Medizinern der Welt. Ein Moskauer Kumpel von Schweika brach sich bei einem Sturz den Oberschenkel. Red Bull ließ ihn zu einem Spezialisten nach Spanien fliegen und ermöglichte ihm eine erstklassige Reha.

Berichte, der Weltkonzern treibe Athleten in den Tod, wie es die ARD-Doku "Die dunkle Seite von Red Bull" behauptete, findet er "Schwachsinn". Denn: "Red Bull unterstützt nur die Vision, die ein Sportler ohnehin schon hat." Dass die RB-Köpfe Mateschitz und Baumgartner ihren Status "für Propaganda nutzen", hatte er bislang "nicht auf dem Schirm".

Auch der Ultraläufer Florian Neuschwander hatte davon nichts mitbekommen, wie er gesteht. Der Frankfurter, der wie der junge Hipster-Bruder von Helge Schneider aussieht, ist dank der Unterstützung von Red Bull zu Deutschlands Lauf-Popstar geworden. Tausende Fans sehen sich seine Videos an, in denen er beim Dauerlauf auf Mallorca Rennradfahrer am Berg überholt. Auf dem Kopf hat er meist eine Red-Bull-Kappe. Zur Debatte um Mateschitz sagt Neuschwander nur: "Ich halte mich da raus."

So machen es die meisten, denn mit Red Bull, dessen Geschäftsführung ebenfalls keinen Kommentar abgibt, kann es sich niemand verscherzen. Darum stimmt auch der Satz der berüchtigten Stimmungskanone DJ Ötzi: "Wir alle dienen der Dose."

Fakten zu Red Bull

Die Anfänge: Firmengründer Dietrich Matschitz war Marketing-Manager beim Zahnpasta-Hersteller Blendax, als er in den 80er-Jahren in Thailand zum ersten Mal den Energydrink Krating Daeng zu sich nahm. "Ein Glas, und der Jet-Lag war vorbei", sagt Mateschitz. Die ersten Red-Bull-Dosen wurden 1987 verkauft. Mit Getränken, die den Wachmacher Taurin enthielten, hatten sich im Zweiten Weltkrieg allerdings schon japanische Bomberpiloten fit gehalten.

Die Zutaten: Red Bull besteht vor allem aus zwei Stoffen: In einer 250-Milliliter-Dose sind etwa 80 Milligramm Koffein und 27,5 Gramm Zucker. Das entspricht einem kleinen Mokka mit neun Stück Würfelzucker. Der hohe Zuckergehalt ist das Problem von Red Bull, kann in Verbindung mit Koffein und Taurin aber tatsächlich leistungssteigernd wirken. Falsch ist übrigens, dass die organische Säure Taurin aus Stierhoden gewonnen wird. Sie wird künstlich hergestellt. Immer wieder warnen Ärzte vor Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen und Nierenversagen bei übermäßigem Konsum.

Die Firma: Im vorigen Jahr machte Red Bull einen Umsatz von 6,28 Milliarden Euro. Die Firma, die in Fuschl am See residiert,stellt sein Getränk nicht selbst her, sondern lässt es unter anderem vom österreichischen Familienunternehmen Rauch Fruchtsäfte abfüllen. Experten schätzen, dass die Herstellung einer Dose nur 20 Cent kostet. Trotzdem kostet sie in den meisten Supermärkten 2,49 Euro.

Das Marketing: Das einzige, das Red Bull selbst herstellt, ist das Image. Vor allem dank Sport-Sponsoring gilt das Unternehmen als cool. Ob Formel 1, Fußball, Ausdauer- oder Trendsportarten - Red Bull ist fast überall vertreten, wo junge Menschen aktiv sind. Dazu kommen zahlreiche Musikpartnerschaften wie eine eigene Academy und Festivals, der Fernsehsender Servus TV, das Lifestyle-Magazin "The Red Bulletin" und ein Internet-Portal für Nachrichten. Der Marketing-Etat soll bei mehr als 1,4 Milliarden Euro liegen. Red Bull, dessen Markenwert teurer ist als der von Ikea, würde damit mehr in sein Image investieren als in die Herstellung seiner Produkte.