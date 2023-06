Braut stellt skurrile Forderung an Hochzeitsgäste: „Es ist ein Muss“

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Manche Frauen werden vor ihrer Hochzeit zu Bridezillas. © Imago

Für viele Menschen soll die Hochzeit der schönste Tag in ihrem Leben werden. Dafür stellen manche Bräute absurde Forderungen an ihre Gäste.

Kassel – Manch eine Braut entwickelt sich im Vorfeld ihrer Hochzeit zur sogenannten Bridezilla– also eine Braut, deren Verhalten bei der Planung der Details ihrer Hochzeit als obsessiv oder unerträglich anspruchsvoll angesehen wird. Genau von einer solchen Bridezilla erzählt ein Reddit-User in einem Beitrag.

Braut fordert kosmetischen Eingriff bei ihren Brautjungfern

So erzählt der Nutzer, dass seine Schwester Megan in diesem Jahr heiraten werde und nun eine unglaubliche Forderung an ihre Brautjungfern gestellt habe: „Sie müssen sich Microblading machen lassen“.

Was ist Microblading? Microblading ist ein Permanent MakeUp, bei dem mit einer Klinge feine Schnitte in Form von Augenbrauenhärchen in die Haut geritzt werden. Anschließend werden diese mit Farbpigmenten gefüllt.

Folgt man den Ausführungen des Nutzers, so habe sie für sich und die Brautjungfern bereits Termine vereinbart. „Megan bietet es nicht nur als Option an. Sie sagt, es sei ein Muss für jeden in ihrer Hochzeitsgesellschaft.“ Auch die Freundin des Users, Rosie, sei eine der besagten Brautjungfern. Rosie habe von Natur aus hellblonde Haare und Augenbrauen, „sodass dunkle Augenbrauen an ihr lächerlich aussehen würden.“ Trotzdem wäre sie bereit gewesen, ihre Augenbrauen zu färben. Doch auch das sei für Megan nicht genug gewesen.

„Das ist absurd“: Braut mit skurriler Forderung

Das Ende des Liedes: Rosie ist nicht mehr Megans Brautjungfer und zwischen den Geschwistern kriselt es ebenfalls. „Ich kann nicht glauben, dass Megan es für vernünftig hält, so etwas zu verlangen“, endet der Reddit-User seine Geschichte, deren Wahrheitsgehalt natürlich nicht geprüft werden kann.

Die Reddit-Community zeigt sich entsetzt von Megans Forderungen. „Das ist absurd. Wenn das echt ist, ist Megan verrückt.“ „Gerade wenn man denkt, dass man schon alles gehört hat...“

Falsche Frisur? Braut verlangt eine Haarverlängerung für ihre Schwester

Doch Megan ist nicht die einzige Bridezilla, die irrwitzige Beauty-Forderungen stellt. So erzählt eine Userin, ebenfalls auf Reddit, von ihrer Schwester – der Braut. Die Nutzerin selbst habe kinnlange Haare; also einen Bob. Als sie mit ihrer Schwester den endgültigen Look der Brautjungfern besprach, kam diese auch auf besagte Bob-Frisur der Nutzerin zu sprechen. Sie sagte, „dass sie von mir erwartet, dass ich mir für die Hochzeit Haarverlängerungen besorge“, berichtet die Userin. Die jetzige Frisur der Braut-Schwester sei viel zu kurz.

Außerdem würden die anderen Brautjungfern längeres Haar haben. Die kurzen Haare seien „seltsam und auffällig“. Die Haarverlängerungen stünden für die Braut „nicht zur Diskussion“. Doch die Schwester der Braut sah das anscheinend anders. Sie ging nach der Ansage ihrer Schwester zwar zum Friseur, aber nicht um der Bridezilla kleinbeizugeben. Ganz im Gegenteil: „Ich habe meine Haare noch kürzer geschnitten und mir einen Pixie schneiden lassen“, berichtet die Userin in ihrer Geschichte auf Reddit.

Das Haar-Drama fand damit aber kein Ende. Die Braut versuche sie noch immer von einer Haarverlängerung zu überzeugen und habe sogar gedroht, sie von der Hochzeit auszuladen. In Indien brach eine Braut kurzerhand die Hochzeit ab: Ihr Bräutigam hatte sich über das Essen beschwert. (jsch)