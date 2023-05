„Meiner hätte mich ausgelacht“: Schwester versagen bei Hochzeitsrede die Nerven – Bruder schreitet ein

Von: Lea Seitz

Teilen

Ein TikTok-Video vom Hochzeitstag geht viral. Es weckt große Emotionen und lässt die Userinnen fragend zurück: Wie hätte mein Bruder wohl gehandelt?

München – Für viele Frauen muss es „der schönste Tag im Leben“ werden. Sie planen ihn schon als kleines Kind: die Kutsche, die Kirche, das Kleid. Richtig, die Rede ist vom Hochzeitstag. Um ihre Träume zu verwirklichen, greifen mache Frauen auch mal zu nicht ganz unumstrittenen Methoden. Es soll schließlich ihr Tag werden. Was also, wenn etwas nicht planmäßig verläuft? Ein Alptraum? In Fall dieser TikTok-Nutzerin mitnichten.

Schwester setzt zur Hochzeitsrede an – und wird von Emotionen überwältigt

Im TikTok-Video von ilyrasmussen sieht die Braut vor ihren Gästen stehen. Vor ihr: ihre Schwester in schwarzem Kleid. Die Braut fasst sich sichtlich gerührt ans Herz, ihre Schwester hält ein Mikrofon und möchte eigentlich eine Rede halten – doch dann wird sie von ihren Emotionen überwältigt. Obwohl das der Moment der Hochzeit war, in dem nicht alles nach Protokoll lief, beschreibt ihn die Braut später ihren Followern mit folgenden Worten: „Dieser Moment brachte mein Herz zum Schmelzen.“

Denn als ihrer Schwester die Stimme vor Rührung versagt, ist es ein anderes Familienmitglied, das ihr zu Hilfe eilt: Aus dem Hintergrund kommt ihr Bruder ins Bild. Und legt einfach einen Arm um seine von Emotionen überwältigte Schwester, damit diese ihre Rede doch noch halten kann.

TikTok-Video stellt Brüder der Nutzerinnen auf den Prüfstand: „Hätte mir einen Nackenklatscher verpasst“

Bei einer Hochzeit darf man auch einmal Emotionen zeigen. © Rolf Vennenbernd / dpa

Nicht nur die TikTok-Userin selbst, auch die Frauen, die diese Aktion kommentierten, zeigen sich gerührt: „Das wird bei mir hoffentlich auch so sein“, schreibt eine, eine fasst sich kürzer: „so süß“. Für manche ist das auch die Gelegenheit, zu spekulieren, was ihre eigenen Brüder in so einer Situation machen würden: „Würde mein Bruder auch machen, da bin ich mir sowas von sicher“, schreibt eine. „Meiner hätte mich ausgelacht“, ist hingegen eine andere Nutzerin überzeugt, und eine weitere schreibt: „Meiner hätte mir einfach einen Nackenklatscher verpasst“.

Nicht nur die Hochzeitsreden, auch die Hochzeitstorte ist ein wichtiger Bestandteil des „schönsten Tages im Leben“, wie man an diesem adeligen Beispiel sieht.