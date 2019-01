Gefahr aus der Luft - auf Autobahn kracht plötzlich etwas in Mercedes

Schockierender Moment für einen Mercedes-Fahrer auf der Autobahn A1. Plötzlich kracht ein Gegenstand aus der Luft in die Windschutzscheibe des Autos.

Bremen - An diesen Schock-Moment wird sich ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bochum wirklich noch lange erinnern, wie nordbuzz.de* berichtet. Der junge Mann war auf der Autobahn A1 zwischen Bremen und Osnabrück unterwegs, als es plötzlich laut knallte und die Windschutzscheibe vom Mercedes zersplitterte.

Bremen: Auf Autobahn A1 erlebt Mercedes-Fahrer Schock-Moment

+ An eine Weiterfahrt war für den Mercedes nach dem Unfall auf der A1 von Bremen nach Osnabrück nicht zu denken. © Polizei

Am Freitag gegen 13.10 Uhr war der junge Mann aus Bochum in seinem Mercedes unterwegs, als in Höhe Bremen auf der Autobahn A1 zwischen Stuhr und und Groß Ippener in Richtung Osnabrück das Unglück passierte.

Bremen: Eisschollen krachen auf Mercedes in Windschutzscheibe

Vor seinem Mercedes war ein Lastwagen auf der A1 unterwegs - und plötzlich fielen Eisschollen vom Dach des Sattelzugs herunter. Genau auf die Windschutzscheibe des Mercedes-Fahrers aus Bochum. Durch den Aufprall zersplitterte die Windschutzscheibe, der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen an den Händen durch die Glassplitter zu.

A1 bei Bremen: Windschutzscheibe von Mercedes völlig zerstört

Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt auf der A1 von Bremen nach Osnabrück fort. Der Schaden am Auto wurde von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war mit der zersplitterten Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

