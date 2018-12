Gemüse-Lkw gerät in Baustelle außer Kontrolle - Portugiese verunglückt mit Lastwagen

Ein Lkw ist in einer Baustelle auf der A1 verunglückt und hat für eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Hamburg ab Groß Ippener gesorgt (Symbolfoto).

Zu einer Vollsperrung der Autobahn A1 zwischen Bremen und Hamburg kam es am Montag. Ein Gemüse-Lkw war in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen. Es kam zum Verkehrschaos.

Groß Ippener - Ein mit 15 Tonnen Gemüse beladener Sattelzug ist am Montagvormittag auf der Autobahn A1 in einer Großbaustelle verunglückt. Die A1 musste für Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. Der Verkehr an der Anschlussstelle Groß Ippener abgeleitet, wie nordbuzz.de* berichtet.

Autobahn A1 zwischen Bremen und Hamburg: Lkw kommt in Baustelle von Fahrbahn ab

Am Montag, um 11.17 Uhr, ist nach Polizeiangaben ein Sattelzug auf der Autobahn A1 in der Zufahrt zu einer Großbaustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bevor der 26-jährige, portugiesische Fahrer den Sattelzug stoppen konnte, überfuhr er fast 100 Meter der Außenschutzplanke. Zudem wurden jede Menge Erdreich aufgewühlt. Da der Sattelzug im aufgeweichten Grünstreifen feststeckte, musste zunächst der rechte Fahrtstreifen in der Baustelle gesperrt werden.

Zwischen Bremen und Hamburg: Vollsperrung der Autobahn A1 ab Groß Ippener

Für die Bergung des Sattelzuges, der mit 15 Tonnen Gemüse beladen ist, wurde durch die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen ab 14 Uhr eine Vollsperrung der Autobahn A1 in Richtung Hamburg eingerichtet. Der Verkehr wird seitdem an der Anschlussstelle Groß Ippener abgeleitet. Der 26-jährige Portugiese blieb unverletzt. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Autobahnpolizei Ahlhorn rät, die Autobahn A1 ab dem Ahlhorner Dreieck bis nachmittags weiträumig zu umfahren.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

