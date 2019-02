Geisterfahrer rast auf Autobahn in Familien-Auto: Mann tot - Eltern und Kind in Lebensgefahr

Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn A1 bei Stuhr nahe Bremen in das Auto einer Familie gerast. Diese schwebt in Lebensgefahr, der Unfallverursacher ist tot.

Auf der A1 bei Stuhr nahe Bremen ereignete sich ein tödlicher Unfall

Ein 81-jähriger Geisterfahrer rammte auf der Autobahn in Niedersachsen das Auto einer Familie

Der Geisterfahrer ist tot

Die Eltern und ein Kind aus dem gerammten Auto schweben in Lebensgefahr

Update vom 18. Februar 2019: Wie die Polizei mitgeteilt hat, handelt es sich bei dem Geisterfahrer auf der A1 bei Bremen, der am Sonntag bei einem Unfall tödlich verletzt wurde, um einen 81-jährigen Mann aus der Gemeinde Ganderkesee. Wie die Agentur "NonstopNews" unter Berufung auf die Polizei berichtet, sei der Falschfahrer in einem Ford Focus falsch herum auf die Autobahn gefahren. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h sei er dann nach rund drei Kilometern mit dem VW Passat einer Familie kollidiert, der mit etwa 100 km/h unterwegs gewesen ist.

Horror-Unfall: Geisterfahrer rast in Familie und stirbt - Eltern und Kind in Lebensgefahr

Meldung vom 17. Februar 2019: Zwei Erwachsene und zwei Kinder einer Familie aus dem anderen Auto wurden bei dem Unfall mit dem Geisterfahrer bei Stuhr nahe Bremen verletzt - drei lebensgefährlich und eines der Kinder schwer, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte.

Der Geisterfahrer fuhr vor dem Unfall aus bislang unbekannter Ursache am Nachmittag an der Anschlussstelle Groß Ippener im Landkreis Oldenburg auf die Gegenfahrbahn der Autobahn A1. Dabei nutzte er die Richtungsfahrbahn Osnabrück, um in Richtung Hamburg zu fahren. Einige Fahrer konnten noch ausweichen. Nach etwa drei Kilometern kam es jedoch zu dem Zusammenprall bei Stuhr nahe Bremen.

A1 bei Bremen: Geisterfahrer rast bei Stuhr in Familie - Eltern und Kind in Lebensgefahr

Der Fahrer des VW, ein 44-jähriger Mann aus Bremen, wurde durch den schweren Unfall mit dem Geisterfahrer in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Auf dem Beifahrersitz des Autos befand sich eines seiner Kinder, das ebenfalls in Lebensgefahr schwebt. Auf der Rücksitzbank saßen seine 38-jährige Ehefrau und ein weiteres Kind.

Stuhr bei Bremen: Geisterfahrer nach Unfall auf Autobahn A1 tot

Die beiden beteiligten Autos seien bei dem Unfall auf der A1 bei Bremen am Nachmittag quer auf der Fahrbahn liegen geblieben. Daraufhin fuhr nach Angaben der Polizei eine Frau (35) mit ihrem Seat in die Wracks. Sie und ihr Beifahrer (39) verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungshubschrauber brachten die drei lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Das schwer verletzte Kind kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für den Geisterfahrer kam nach dem Unfall bei Stuhr jede Hilfe zu spät.

A1 bei Bremen: Autobahn nach Unfall mit Geisterfahrer ab dem Dreieck Stuhr gesperrt

Die A1 bei Stuhr nahe Bremen bleibt in Fahrtrichtung Osnabrück vorerst gesperrt. Die Autobahn bleibt ab dem Dreieck Stuhr wohl noch bis etwa 21 Uhr gesperrt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr.

dpa/heu

