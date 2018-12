Lkw-Unfall mit tödlichen Folgen - Rettern bot sich erschütterndes Bild 

Bremen: Am späten Mittwochabend hat sich auf der A1 ein tödlicher Lkw-Unfall ereignet.

Lkw-Unfall mit katastrophalen Folgen: Auf der A1 bei Bremen krachte ein Paket-Laster am späten Mittwochabend in ein Stau-Ende. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Bremen - Für den Fahrer eines Paket-Lasters kam am späten Mittwochabend jede Hilfe zu spät. Auf der A1 bei Bremen krachte er in ein Stauende in Höhe Bremen-Arsten. Ein Unfall mit tödlichen Folgen, über den nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: A1-Unfall endet für Lkw-Fahrer tödlich

+ Bremen: Durch den Aufprall auf der Autobahn A1 wurde die Lastwagen ineinander geschoben. © Polizei

Der Aufprall war nach Angaben der Polizei derart stark, dass sich insgesamt vier Lastwagen auf der A1 bei Bremen ineinander verkeilten. Die Fahrerkabine des Paket-Lasters wurde laut "Nonstopnews" auf weniger als einen Meter zusammengeschoben. Der Fahrer wurde regelrecht zerdrückt und starb unmittelbar an den Folgen des Aufpralls.

Bergung auf A1 bei Bremen dauert fast drei Stunden

+ Die Bergungsarbeiten auf der A1 bei Bremen dauerten fast drei Stunden. © NonstopNews

Die Bergung aus der Kabine durch die Feuerwehr dauerte demnach fast drei Stunden. Erst als ein Kran die Lastwagen auseinandergezogen hatte, gelang es den Einsatzkräften den Leichnam aus dem Wrack zu bergen.

A1-Unfall bei Bremen: Weitere Lkw-Fahrer erleiden Schock

+ Die weiteren Beteiligten des Unfalls auf der A1 bei Bremen erlitten einen Schock und kamen in umliegende Krankenhäuser. © NonstopNews

Die weiteren Beteiligten Fahrzeugführer erlitten unterschiedlich schwere Schockzustände, blieben aber unverletzt - sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein neben dem verunglückten Laster fahrendes Auto wurde durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Der PKW-Führer erlitt ebenfalls einen Schock.

Gaffer auf der A1 bei Bremen hält an und macht Fotos

Unfassbare Szenen spielten sich übrigens erneut im Anschluss an den tödlichen Unfall auf der A1 bei Bremen ab. Zwar bildeten die Autofahrer eine vorbildliche Rettungsgasse - dafür hatten Gaffer auf der Gegenfahrbahn Richtung Hamburg Hochkonjunktur. Ein Pkw-Fahrer hielt sogar mit seinem Auto auf dem Standstreifen an, um Fotos von dem Unfall zu machen. (Lesen sie auch: Horror-Crash auf Autobahn A1 - Reaktion der Gaffer macht sprachlos)

Langer Stau auf der A1 bei Bremen in Richtung Osnabrück

+ A1-Unfall bei Bremen: Viele Autofahrer standen auf der Autobahn lange im Stau. © NonstopNews

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen auf der Autobahn bei Bremen dauerten bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag und machten eine Vollsperrung der A1 in Richtung Osnabrück erforderlich - ein langer Stau war die Folge.

