Abi-Party gerät völlig aus dem Ruder - sogar die Polizei muss eingreifen

Eine Pre-Abi-Party ist am Wochenende gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Einige Beteiligte müssen sich nun auf ein Nachspiel einstellen. Die Polizei hatte es mit Schlägereien und Raub zu tun.

Bremen - Diese Pre-Abi-Party in Bremen-Vegesack ist am Wochenende völlig aus dem Ruder gelaufen. Rund 400 Gäste feierten in einem Veranstaltungsraum in der Hermann-Fortmann-Straße bis in die frühen Morgenstunden. Dabei kam es unter den vielen alkoholisierten Gästen zu Auseinandersetzungen, sodass Einsatzkräfte immer wieder schlichtend eingreifen mussten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Die Beamten waren mit einer Halbgruppe der Bereitschaftspolizei vor Ort. Nach Polizeiangaben fertigte Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Raubes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Abi-Party in Bremen eskaliert: Polizei muss schlichten und an der Garderobe helfen

Zum Ende der Abi-Party in Bremen-Vegesack drohte demnach die Situation an der Jackenausgabe zu eskalieren. Bis zu 100 Gäste hätten sich laut Polizei dort auf die Kleidung gestürzt. Diese sei offenbar nicht mit Garderobenmarken gekennzeichnet gewesen.

Um die Lage zu beruhigen mussten weitere Einsatzkräfte hinzugezogen werden. Polizisten halfen daraufhin bei der Jackenausgabe mit und musste auf die aufgebrachte Menge einwirken.

Abi-Party in Bremen: Strafverfahren wurde eingeleitet

Die Veranstalter erwartet nun eine Kostenrechnung des Einsatzes, außerdem wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

