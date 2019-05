Alptraum auf Heimweg: Disco-Besucher erlebt blanken Horror

In Bremen erlebte ein Disco-Besucher, der sich auf den Weg nach Hause machte den blanken Horror, als sich ihm zwei Männer näherten.

In Bremen erlebte ein Disco-Besucher Fürchterliches

Zwei Männer schlugen den 22-Jährigen brutal zusammen und raubten ihn aus

Das Opfer benötigte nach dem Horror-Angriff Erste Hilfe

Das die Männer zum Tatort zurückkehrten, konnte die Polizei sie festnehmen

Bremen - Ein 22 Jahre alter Disco-Besucher erlebte Samstagmorgen, 4. Mai, gegen 5.50 Uhr auf der Bremer Diskomeile am Herdentorsteinweg Furchtbares, wie nordbuzz.de* berichtet. Als sich zwei Männer näherten, wurde es brutal.

Er benötigte Erste Hilfe: Mann erlebt blanken Horror auf Disco-Meile in Bremen

Nach Angaben der Polizei wurde der 22-Jährige, der zuvor eine Diskothek besucht hatte, unvermittelt von zwei jungen Männern angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Der Geschädigte erhielt mehrere Schläge gegen Kopf und Körper, bis er zu Boden ging. Anschließend raubten die Täter den Mann aus und machten sich aus dem Staub. Glücklicherweise wurde kurz darauf eine Objektschutz-Streife der Polizei Bremen auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam und leistete Erste Hilfe. Bei einem anderen Vorfall eskalierte in einer Disco in Bremen ein Streit zwischen zwei Gruppen. Auch das berichtet nordbuzz.de*.

Brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt: Disco-Besucher erlebt Alptraum in Bremen

Die alarmierten Polizisten nahmen die Aussage des Opfers auf. Unterdessen lief bereits die Fahndung nach den Tätern. Lange musste die Polizei jedoch nicht suchen, da die brutalen Schläger plötzlich wieder am Tatort auftauchten, sodass die Einsatzkräfte die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren promt festnehmen konnten. Ein Teil des Diebesguts hatten die Täter noch bei sich. Es wurde direkt wieder an den Geschädigten 22-Jährigen ausgehändigt. Gegen die brutalen Männer wird nun wegen Raubes ermittelt. In Bremen kam es kürzlich auch zu einem Angriff auf die AfD-Politikerin Natascha Runge, wie nordbuzz.de* berichtet. Die junge Frau wollte Wahl-Plakate aufhängen, dann kamen zwei Männer vorbei.

+ Auf der Disco-Meile in Bremen kommt es immer wieder zu kriminellen Vorfällen © picture-alliance/ dpa/dpaweb

