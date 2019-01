Nach Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz: Partei teilt verstörendes Bild auf Facebook

Nach dem heftigen Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz hat seine Partei ein furchtbares Bild auf Facebook geteilt.

Bremen - Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzenden der AfD Bremen, Frank Magnitz (66), ist am Montag, 7. Januar, gegen 17.20 Uhr in Bremen am Theater am Goetheplatz angegriffen und schwer verletzt worden. Wie nordbuzz.de* berichtet, teilte die AfD Bremen kurz darauf ein furchtbares Bild auf Facebook.

Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz: Drei vermummte Gestalten lauerten ihm auf

Bremens AfD-Chef Frank Magnitz verließ nach Angaben der AfD gerade den Neujahrsempfang des Weser-Kuriers, der In der Kunsthalle Bremen stattfand, als ihm drei vermummte Gestalten auflauerten. Mit einem Kantholz sollen die Angreifer den 66-Jährigen bewusstlos geschlagen und ihn anschließend mit Tritten gegen den Kopf malträtiert haben. Die Täter flüchteten in Richtung Bleicherstraße.

+ Das Theater am Goetheplatz Bremen: Hier soll der Angriff stattgefunden haben © Screenshot Google Maps

Zwei Handwerker, die gerade in der Nähe ihren Wagen beluden, sahen den zusammengeschlagenen Politiker und alarmierten den Rettungsdienst.

Nach Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz: Seine Partei teilt verstörendes Bild auf Facebook

+ Frank Magnitz: Seine Partei teilte auf Facebook ein vertörendes Bild © picture alliance/dpa Die von der Feuerwehr verständigte Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen umgehend nach den Verdächtigen. Der Tatort wurde von den Ermittlern abgesperrt und erste Beweise gesichert. Mit schweren Verletzungen wurde der Bremer AfD-Vorsitzende ins Krankenhaus eingeliefert . Das Unfassbare: Die AfD Bremen teilte kurz darauf ein verstörendes Bild des Politikers aus dem Krankenhaus auf Facebook, welches unzensiert den verwundeten und entstellten Magnitz zeigt.

Polizei sucht Zeugen des Angriffs auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz

+ Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus © picture alliance / dpa Die Polizei geht aufgrund der Funktion des AfD-Politikers von einer politisch motivierten Tat aus, zu der sowohl der polizeiliche Staatsschutz als auch die die Staatsanwaltschaft Bremen Ermittlungen aufgenommen haben. Die Polizei Bremen hat inzwischen eine Sonderkommission zu dem Fall gebildet. iDie Polizei sucht dringend nach Zeugen, die den Angriff beobachtet haben. Die Täter waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen oder Mützen.

Stephan Hebel von fr.de nimmt in einem Kommentar Stellung zum Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ende ist es am Nassauhafen in Wilhelmshaven gekommen. Als das Auto eines Ehepaars plötzlich nach vorne rollte, geschah das Unfassbare. Beide kamen ums Leben

Zum Unfall zwischen einem BMW und einem Audi kam es auf der L495 bei Wolfenbüttel in Niedersachsen. Ein 18-Jähriger und eine Mutter starben nahe Braunschweig.

Ein betrunkener Mann ist in seinem Audi A6 auf der Autobahn A28 bei Bremen vor der Polizei geflüchtet. Nach einem Unfall versuchte er sich zu verstecken.

Zwei Männer brachen zu einem Nacht-Angel-Ausflug an einem Seitenarm des Mittellandkanals auf. Für einen der beiden Angler endete die Unternehmung tödlich.

Spektakulärer Unfall mit einem Audi A5: An Heiligabend ist ein betrunkener Autofahrer aus einer Kurve geflogen und rund zehn Meter über einen Kanal geschossen.

Die meisten Menschen freuen sich in der Regel, wenn sie eine Polizeiwache wieder verlassen dürfen. Nicht so dieser Mann in Bremen, der wirklich alles versuchte, um ein Zimmer für die Nacht zu ergattern.

Ein Autofahrer, der in Dissen bei Osnabrück eine Unfallflucht der besonderen Art beging, hatte nicht mit den Fährtenlese-Künsten der alarmierten Polizeibeamten gerechnet.

Beim Parkour-Laufen ist ein 14-jähriger in Bremerhaven über ein Brückengeländer bei einem U-Boot ins Hafenbecken gestürzt. Er wurde bei dem Stunt während eisiger Kälte erheblich verletzt.

Ein Mann verursachte auf der Autobahn einen Unfall und fuhr weiter. Dabei vergaß er ein verräterisches Detail am Unfallort. Später stellte sich heraus, warum der Mann Unfallflucht begangen hatte.

Ein 34-Jähriger ist auf der Autobahn mit seinem BMW 530 verunglückt. Der unter Drogen stehende Mann konnte das völlig zerstörte Wrack wie durch ein Wunder selbstständig und unverletzt verlassen.

Nachdem ein Gefahrguttransport auf der Autobahn Ladung verloren hatte, musste der Parkplatz einer Raststätte evakuiert werden. Über 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Gefahrgut zu bergen.