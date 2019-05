Brutale Messer-Attacke! Mann schwebt in Park plötzlich in Gefahr

In einem Park in Bremen wurde ein Mann von einer Gruppe nachts mit einem Messer attackiert.

Es ist ein furchtbarer Angriff, den ein Mann nachts in Bremen über sich ergehen lassen musste. Nach einem Streit mit einer Gruppe kam es zur Messerattacke im Park.

In einem Park in Bremen wurde ein Mann mit einem Messer attackiert

Zuvor kam es zum Streit mit einer Gruppe

Gegenüber der Polizei Bremen verhielt sich der Mann eigenartig

Bremen - Er kam aus Richtung einer Haltestelle, wollte durch den anliegenden Park - und wurde zum Opfer einer brutalen Messerattacke in Bremen. In der Bremer Neustadt kam es in der Nacht zum Sonntag (12. Mai) gegen 3.20 Uhr zu einem Streit zwischen dem 33-jährigen Mann und einer fünfköpfigen Gruppe - mit wirklich verheerenden Folgen. Das berichtet nordbuzz.de*.

Bremen: Mann durch Messerattacke nach Streit in Park verletzt

Denn: der Streit eskalierte, ein Messer kam zum Einsatz. Ein Mitglied der Gruppe zückte die scharfe Klinge und schwang das Messer. Er traf und verletzte den 33-jährigen Mann. Dieser war nach Angaben der Polizei Bremen bei dem Vorfall stark alkoholisiert.

Das Opfer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr in Bremen fand kurz zuvor den mit einem Messer verletzten Mann und rief die Polizei.

Bremen: Polizei sucht Zeugen nach Messerattacke in Bremer Neustadt

Bei seiner Vernehmung durch die Beamten der Polizei Bremen verhielt sich der 33-Jährige jedoch äußerst unkooperativ, wie die Polizei mitteilt. Der Mann machte weder zum Tatablauf noch zu den Tatverdächtigen Angaben. Er schwieg einfach, als wäre nichts passiert.

Deshalb sucht die Polizei Bremen nach Zeugen, die den gruseligen Vorfall beobachtet haben oder im Vorfeld etwas aufgefallen ist. Vor allem: Wem ist die fünfköpfige Gruppe im Vorfeld der brutalen Messerattacke gegen 3.20 Uhr begegnet? Zeugen sollen sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 melden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

heu

