Luxus-Yacht steht in Flammen - und versinkt anschließend im Hafen

Bremen: Im Europahafen in der Überseestadt ist eine Yacht nach einem Feuer am Samstag gesunken.

Diese Luxus-Yacht hat nur noch Schrottwert: Zunächst war ein Feuer auf dem Schiff ausgebrochen, nach den Löscharbeiten versank die Yacht im Hafen. Der Schaden ist hoch.

Bremen - Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Samstag alarmierten Anwohner die Feuerwehr in Bremen. Grund war ein Feuer auf einer Luxusyacht im Europahafen in der Überseestadt, wie nordbuzz.de* berichtet. Während sich zwei Besatzungsmitglieder retten konnten, kam für die Yacht jede Hilfe zu spät.

Bremen: Schiff brennt im Europahafen in Überseestadt - hoher Schaden

+ Das Feuer auf der Yacht wurde mit Schaum von der Feuerwehr Bremen erstickt. © NonstopNews

Als die Feuerwehr Bremen nur wenige Minuten nach den ersten Notrufen am Europahafen in der Überseestadt eintraf, stand die etwa 15 Meter lange Yacht bereits in Flammen. Da das Schiff nicht an der Kaimauer des Europahafen befestigt war, sondern an einem schwimmenden Ponton im Wasser, waren die Löscharbeiten besonders schwierig.

Bremen: Feuerwehr kann Feuer auf Yacht im Europahafen löschen

+ Bremen: Das ausgebrannte Schiff wird an die Kaimauer von Europahafen gezogen. © NonstopNews

Letztlich gelang es der Feuerwehr Bremen aber, das Feuer auf der Yacht von einem Löschboot aus mit einem großflächigem Schaumteppich zu ersticken. Daraufhin wurde das Schiff an das Ufer gezogen. Doch schon folgte der nächste Schreck.

Bremen: Yacht versinkt im Europahafen in der Überseestadt

+ Bremen: Für die Yacht kam nach dem Feuer jede Hilfe zu spät. © NonstopNews

Kurze Zeit später sank das Schiff nämlich im Europahafen in Bremen - die Bergung aus rund vier Metern Tiefe dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Schaden könnte ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich liegen.

+ Auch der Einsatz der Feuer Bremen konnte nicht verhindern, dass die Yacht im Europahafen versank. © NonstopNews

Die Bevölkerung in der Überseestadt Bremen wurde über Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen vor Ort angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wurden allerdings keine erhöhten Schadstoffmengen in der Luft gemessen.

