Flixbus-Tragödie: Viele Verletzte bei Unfall auf Autobahn - dramatische Szenen

Auf der Autobahn A1 ist im Landkreis Osnabrück bei Bramsche ein Flixbus bei einem Unfall in Fahrtrichtung Bremen verunglückt (Symbolbild)

Ein Flixbus ist auf der Autobahn bei Osnabrück verunglückt. Auf der A1 in Richtung Bremen wurden mehrere Passagiere bei dem Unfall in Niedersachsen verletzt.

Ein Flixbus verunglückte bei einem Unfall auf der Autobahn A1 in Bramsche im Landkreis Osnabrück

Bei dem schweren Unfall wurden zahlreiche Passagiere verletzt

Der Flixbus kam plötzlich von der Fahrbahn ab

Bramsche - Großer Schock auf der Autobahn A1: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verunglückte gegen 2.10 Uhr ein Flixbus zwischen Bramsche und Neuenkirchen im Landkreis Osnabrück. Der Reisebus war auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen auf dem Weg von Brüssel nach Kopenhagen unterwegs. Von dem schweren Unfall in Niedersachsen berichtet nordbuzz.de*.

Bramsche bei Osnabrück: Sieben Verletzte bei Unfall mit Flixbus auf Autobahn Richtung Bremen

Im Flixbus saßen zum Unfallzeitpunkt 25 Passagiere und zwei Fahrer, als es plötzlich zum Unglück kam. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Bus bei dem Unfall nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dann schräg in einem Graben liegen, wie die Polizei Osnabrück berichtet. Dann kam es zu dramatischen Szenen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bremen.

Während die 60-jährige Fahrerin und der zweite Busfahrer bei dem Flixbus-Unfall unverletzt blieben, hatten sieben Fahrgäste nicht so viel Glück. Sie wurden verletzt.

Osnabrück: Flixbus verunglückt auf Autobahn A1 in Richtung Bremen

Um sich zu befreien, schlugen die Fahrgäste nach dem Unfall-Drama auf der A1 die Scheiben im Flixbus ein. Danach wurden sie von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die unverletzten Fahrgäste wurden mit Taxis nach Bremen gebracht. Von dort soll nach Angaben der Polizei Osnabrück die Fahrt nach Kopenhagen weitergehen. Die Beamten sperrten die Autobahn A1 von 2.30 Uhr bis 8 Uhr.

Zu einem anderen Unglück in Niedersachsen kam es, als ein DHL-Fahrer bei einem Unfall auf der Autobahn A1 in eine Baustelle krachte, wie nordbuzz.de berichtet.

Flixbus: Unfälle auf der Autobahn A1 bei Bremen häufen sich

Schon häufiger ereigneten sich Unfälle mit einem Flixbus auf der Autobahn A1. Während der Fahrt zwischen Bremen und Hamburg fing ein Flixbus mit 50 Passagieren plötzlich Feuer.

Ende vergangenen Jahres raste ein Flixbus bei Bremen in einen im Stau wartenden Lkw.

heu

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.