Hunde haben Todesurteil schon im Mund - Polizei sucht Tierquäler nach Köder-Fund

Nach dem Fund mehrerer präparierter Hunde-Köder, sucht die Polizei nach dem Täter. Zwei Vierbeiner entgingen dank aufmerksamer Besitzerinnen nur knapp einer Katastrophe, sie hatten die mit Schrauben gespickte Würste bereits im Maul.

Ritterhude / Osterholz-Scharmbeck - Als eine 55-Jährige Frau am Donnerstagabend mit ihrem Hund in der Lesumstoteler Straße in Ritterhude unterwegs war, nahm ihr Hund etwas Verstecktes aus dem Grünstreifen auf, wie nordbuzz.de* berichtet. Die Halterin konnte nach Polizeiangaben gerade noch rechtzeitig verhindern, dass ihr Hund den Köder, eine mit Schrauben präparierte Wurst, verschluckte.

Mehrere Fälle präparierter Hunde-Köder: Polizei sucht Tierquäler in Ritterhude

+ Ähnlich dieser Abbildung wurden in Ritterhude mehrere mit Schrauben präparierte Würste als Hunde-Köder ausgelegt. © picture alliance / dpa (Symbolbild)

Zu einem weiteren Vorfall mit Hunde-Ködern war es demnach bereits am Vortag im Alten Postweg in Ritterhude gekommen. Auch hier nahm der Hund einer Spaziergängerin eine Wurst auf, die mit Schrauben gespickt war. Die Hundebesitzerin konnte auch hier das Verschlucken des Köders verhindern, so dass nur mit Glück keines der Tiere verletzt wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesen Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-990760 oder der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter 04791-3070 zu melden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

