Sicherheitstaschen weg

+ © Polizei Bremen Die 28-jährige Yasemin Gündogan hat Mitte Mai mehrere Millionen Euro Bargeld gestohlen. © Polizei Bremen

Eine junge Frau hat in Bremen mehrere Millionen Euro aus einem Geldtransport gestohlen. Die Polizei fahndet nach ihr. Sie ist auf der Flucht.

Bremen – Sie ist sehr unauffällig vorgegangen: Die 28-jährige Yasemin Gündogan soll Mitte Mai mehrere Millionen Euro Bargeld gestohlen haben. Dann verschwand sie. Dass das Geld fehlte, wurde erst Tage später bemerkt. Die Polizei sucht sie jetzt mit großem Aufwand.

Wie konnte das passieren? Die junge Frau war Mitarbeiterin eines „Geld- und Werttransportunternehmens“, wie die Polizei Bremen mitteilt. Sie war in dem Unternehmen dafür zuständig, durch Kundinnen oder Kunden bestellte Gelder zu verpacken und sie per Sicherheitstransport zustellen zu lassen. Am 21. Mai, vor dem Pfingstwochenende, stahl sie laut Polizeiangaben im Bremer Stadtteil Walle mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer. Anschließend meldete sie sich krank.

Frau stiehlt mehrere Millionen Euro Bargeld: Ihre Firma merkt es erst Tage später

„Der Fehlbetrag wurde erst einige Tage später festgestellt und zur Anzeige gebracht“, heißt es im Polizeibericht. Nach Informationen des Weser-Kurier soll es sich bei dem Bargeld-Betrag um acht Millionen Euro handeln.

Der Rollcontainer mit dem Geld, er hatte die Nummer 06414, wurde nach bisherigen Ermittlungen der Polizei in einen schwarzen Mercedes-Benz, Modell Vito, mit dem Kennzeichen HB-DW 143 eingeladen. Die Kennzeichen wurden zuvor, ebenfalls am 21. Mai, in der Zeit von 16 Uhr bis 17 Uhr in Bremen, Bereich Wolfskuhlenweg, entwendet.

Polizei Bremen sucht nach Bargeld-Diebin: Sie hatte eine Komplizin

Der Wagen selbst war am 19. Mai in Berlin-Spandau angemietet und am Pfingstwochenende wieder auf den Hof der Mietwagenfirma gestellt worden. Die Polizei Bremen konnte mittlerweile eine „Gehilfin“ ermitteln, schreibt sie. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau.

Die 28-jährige Yasemin Gündogan ist aktuell noch auf der Flucht. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Bevölkerung um Mithilfe und fragen:

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Yasemin Gündogan geben?

Wer kann Angaben zu möglichen Mittäterinnen und Mittätern der Frau sowie deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat Hinweise auf den Verbleib des Geldes?

Wer kann Hinweise zum Tatfahrzeug, dem Rollcontainer und der entwendeten Kennzeichen geben?

Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Bremen unter 0421/361-3888 melden.

Anfang des Jahres gab es auch in Frankfurt einen Überfall auf einen Geldtransport. Der sorgte für großes Aufsehen. (kke)