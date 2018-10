Leiche in Bremen entdeckt - doch Polizei weiß nicht, wer der Tote ist

In Bremen-Gröpelingen wurde am Dienstag eine Leiche gefunden.

Eine männliche Leiche ist am Dienstag in Bremen-Gröpelingen gefunden worden. Zeugen hatten den toten Körper im Grünzug West entdeckt und die Polizei alarmiert.

Bremen - Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde am Dienstagmorgen in Gröpelingen in einem Grünzug eine Leiche gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leiche in Gröpelingen gefunden: Identität ungeklärt

+ Die Leiche wurde in Bremen Gröpelingen, Grünzug West gefunden. © Screenshot Google-Maps Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie im Grünzug West eine männliche Leiche gefunden hatten. Die Polizei sperrte den Fundort ab und sicherte Spuren. Der Tote nach Angaben der Polizei wurde an das Institut für Rechtsmedizin überstellt. Nach einer umgehend durchgeführten qualifizierten Leichenschau liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Die Identität des Leichnams ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Identität aufgenommen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant

Explosions-Gefahr nach tödlichem Unfall: Fahrer verbrennt in Tanklaster - Vollsperrung

Unbekannte haben in drei Fällen die Besatzung von Flugzeugen mit einem grünen Laserpointer geblendet. Betroffen waren dabei auch Flüge von Germania und Eurowings.

Miriam aus Oldenburg ist Kandidatin bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" und hat sich Großes vorgenommen: Die 25-Jährige will beweisen, dass sie mit ihrer Neu-Interpretation Norddeutscher Traditions-Gerichte wie dem Oldenburger Grünkohl Chancen auf den Sieg hat.

Alles zum Leichenfund in Bremen-Gröpelingen finden Sie hier.