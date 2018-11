Den Ersthelfern boten sich furchtbare Bilder nach einem Unfall in Ganderkesee, bei dem ein Motorrad-Fahrer stürzte frontal mit einem Opel kollidierte.

Ein Bild des Schreckens bot sich den Ersthelfern nach einem furchtbaren Unfall. Ein Motorradfahrer rutschte in einer Kurve weg und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Opel.

Ganderkesee - Ein furchtbarer Unfall ereignete sich am Montag, 12. November, gegen 16.30 Uhr in Ganderkesee-Immer: Wie nordbuzz.de* berichtet, rutschte ein 18 Jahre alter Motorradfahrer in einer Kurve weg und prallte anschließend gegen einen entgegenkommenden Opel.

Ganderkesee bei Bremen: Furchtbarer Unfall zwischen Motorrad und Opel

Nach ersten Angaben von Nonstopnews, befuhr eine 66 Jahre alte Opel-Fahrerin aus Ganderkesee die Stüher Straße in Richtung Ganderkesee, als ihr kurz nach der Einmündung zur Hengsterholzer Straße in einer leichten Linkskurve ein Motorrad-Fahrer entgegen kam. Beim Durchfahren der Kurve verlor der junge Motorrad-Fahrer auf der regennassen Straße, auf der sich zudem rutschiges Laub befand, die Kontrolle über seine Maschine.

Unfall in Ganderkesee: Motorrad prallt bei Bremen frontal gegen Opel

+ Die regennasse Fahrbahn und rutschiges LAub wurden dem 18-Jährigen zum verhängnis © Nonstopnews

Der 18 Jahre alte Motorrad-Fahrer rutschte weg, stürzte und schlitterte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Hier prallte die Maschine frontal gegen den Opel der 66-Jährigen und schleuderte daraufhin nach links. Der Motorrad-Fahrer hingegen wurde unter dem Opel eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bilder des Schreckens nach Motorrad-Unfall in Ganderkesee: 18-Jähriger unter Opel eingeklemmt

+ Die Maschine schleuderte nach dem Zusammenstoß nach links © Nonstopnews

Den eintreffenden Rettungskräften bot sich an der Unfallstelle ein Bild des Schreckens. Der 18-Jährige musste noch während der Rettung stabilisiert werden. Zeitgleich wurde der Opel gegen eventuelles Wegrollen gesichert und anschließend Stück für Stück angehoben. Erst dann konnte der eingeklemmte Motorrad-Fahrer befreit werden. Er musste vor Ort erstversorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Bilder des Schreckens nach Motorrad-Unfall in Ganderkesee: Opel-Fahrerin hatte drei Mitfahrer an Bord

Die Opel-Fahrerin schien zunächst unverletzt, musste im Laufe des Einsatzes aber doch rettungsdienstlich versorgt werden. Die drei Mitfahrer der 66-Jährigen blieben unversehrt. Für die Einsatzdauer musste die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Bremen und der Region

Riesige Aufregung an der A1 bei Bremen: Am Montag entdeckte ein Mitarbeiter des Autobahndienstes einen verdächtigen Behälter auf der Raststätte Grundbergsee - mit radioaktivem Material.

Einen folgenschweren Schwächeanfall erlitt der Fahrer einer Kehrmaschine auf A1 bei Cloppenburg. Der Mann kam mit seinem 18 Tonnen schweren Lkw von der Autobahn ab, wo das Fahrzeug dann umkippte.

Verdächtiger Geruch aus Bunker: Polizei fackelt nicht lange und macht Mega-Fund.

Bei einem Unfall mit einem Tesla ist hoher Sachschaden entstanden. Ein Lkw hatte die Luxus-Karosse in einer Baustelle auf der Autobahn A1 abgedrängt und anschließend seine Fahrt fortgesetzt.