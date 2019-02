Überfall auf Getränkemarkt: Räuber zeigt mit Machete auf Angestellte - dann legen maskierte Männer los

Bei einem Raub mit einer Machete auf einen Getränkemarkt in Bremen kam es bereits Anfang Februar, nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tätern.

In Bremen haben maskierte Räuber einen Getränkemarkt gestürmt. Bei dem Überfall kam eine Machete zum Einsatz. Die Polizei Bremen fahndet mit Fotos nach den flüchtigen Tätern.

Bremen - Zu dem Raub mit einer Machete auf einen Getränkemarkt in Bremen-Vegesack kam es bereits am 1. Februar, nun fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Fotos, Täterbeschreibungen und weiteren Details nach den maskierten Tätern, wie nordbuzz.de* berichtet. Ebenfalls gesucht wird in Bremen immer noch nach einer vermissten Mutter und ihren Kindern, wie nordbuzz.de berichtet.

Bremen: Macheten-Raub auf Getränkemarkt - Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber

Nach Polizeiangaben betraten die zwei maskierten Männer kurz vor Ladenschluss gegen 19.45 Uhr das Geschäft in der Hermann-Fortmann-Straße. Zielgerichtet gingen sie zur Kasse, wo einer von ihnen die 22-jährige Angestellte mit einer Machete bedrohte und sie aufforderte, die Kassenlade zu öffnen. Daraufhin entnahm der Unbekannte einige Geldscheine, während sein Kompagnon mit einer Art Taschenmesser einen weiteren Mitarbeiter bedrohte. Das Duo flüchtete auf der Hermann-Fortmann-Straße in Richtung Haven Höövt.

Räuber mit Machete flüchten in Bremen unerkannt - jetzt fahndet die Polizei mit Fotos

Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen haben neben den Fahndungsfotos auch Täterbeschreibungen herausgegeben. Demnach war der Tatverdächtige mit der Machete etwa 180 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Skimaske, schwarze Lederhandschuhe, eine dunkle Jacke, eine dunkelblaue Jeans mit Löchern sowie schwarze Sportschuhe.

Der zweite Täter war etwa 190 Zentimeter groß und hatte vermutlich einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Wellensteynjacke, einer hellblauen Jeans mit Löchern und schwarzen Sportschuhen, ebenso wie eine schwarze Skimaske.

Wer Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der Männer geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

+ Das Gangster-Duo konnte unerkannt in Richtung Haven Hööft flüchten. © Polizei

