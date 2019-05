Lebensgefahr nach Unfall: VW Golf rast in Traktor - Auto landet an Baum

Unglück bei Rotenburg nahe Bremen

+ © Polizei Rotenburg Ein VW Golf schleuderte bei einem Unfall mit einem Traktor auf der Bundesstraße B71 bei Rotenburg nahe Bremen gegen einen Baum. © Polizei Rotenburg

Beim schrecklichen Unfall bei Rotenburg nahe Bremen raste ein VW Golf in einen Traktor. Das Auto landete an einem Baum. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.