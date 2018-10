Verdächtiger Brief entdeckt: Bremer Polizei sperrt Straße - Pulver wird analysiert

Nach dem Fund eines verdächtigen Briefes hat die Polizei den Bereich an einer Post in der Innenstadt in Bremen abgesperrt.

Bremen - Bei der Post an der Domsheide in der Innenstadt von Bremen ist ein Brief mit verdächtigem Pulver entdeckt worden, wie nordbuzz.de* berichtet. Das bestätigte ein Polizei-Sprecher gegenüber dem "Weser Kurier". Dem Bericht der Zeitung zufolge wurde der Bereich abgesperrt, der Inhalt der Sendung wird analysiert.

Verdächtiger Brief bei Post in Bremen entdeckt - Pulver wird analysiert

Die Dechanatstraße hinter der Post-Filiale in der Innenstadt von Bremen ist demnach von der Polizei abgesperrt worden. Das Pulver wird analysiert. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Dies sei ein gängiges Prozedere in einem solchen Falle, sagte der Polizeisprecher. Die Maßnahmen seien in erster Linie eine Vorsichtsmaßnahme.

