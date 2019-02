VW-Fahrer steigt unter Drogen-Einfluss in Auto - mit schrecklichen Folgen

Zwei Verletzte in Bremen

+ © Polizei Bremen Ein VW-Passat-Fahrer ist im Drogen-Rausch in die Schutzplanke gecrasht. Durch die Wucht wurde ein Pfosten in die Frontscheibe eines VW Tiguan geschleudert. © Polizei Bremen

Ein Autofahrer ist in Bremen im Drogen-Rausch mit seinem VW Passat in die Mittelschutzplanke gekracht. Bei dem Unfall löste sich ein Stützpfosten und krachte in die Frontscheibe eines VW Tiguan.