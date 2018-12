84-Jähriger gibt in VW Golf plötzlich Gas - mit verheerenden Folgen für Sparkasse

Ein 84-Jähriger hat in Cuxhaven versehentlich Gas gegeben und mit seinem VW Golf eine Sparkasse gerammt.

Weil er vom Pedal seines VW Golf abrutschte, gab ein 84-jähriger Mann versehentlich Gas und rammte die Hauswand einer Sparkasse. Es entstand erheblicher Schaden.

Cuxhaven - Ein 84-jähriger Mann ist in Cuxhaven vom Pedal seines VW Golf abgerutscht und hat versehentlich Gas gegeben. Er rammte die Hauswand einer Sparkasse, wobei erheblicher Schaden entstand. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremerhaven: Hoher Sachschaden bei Cuxhaven - 84-Jähriger gibt versehentlich Gas an Sparkasse

Gegen 11.30 Uhr ereignete sich nach Polizeiangaben ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Altenbrucher Markt", in Cuxhaven-Altenbruch. Der 84-jährige Fahrer eines VW Golf rutschte eigenen Angaben zufolge von den Pedalen ab. Anstatt zu bremsen, gab der Mann versehentlich Gas.

Unfall an Sparkasse in Cuxhaven: VW-Fahrer unverletzt

Daraufhin stieß sein Wagen gegen die Hauswand einer Sparkasse und verursachte erheblicher Sachschaden. Nach Polizeikenntnissen blieb der Senior jedoch glücklicherweise unverletzt.

